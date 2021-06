Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: Με “Carmina Burana” η ανακοίνωση της υποψηφιότητας για την ηγεσία

“Πράσινη Επανάσταση” το βασικό σύνθημα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος έκανε αναφορές στο όνομα και στον ήλιο του ΠΑΣΟΚ.

Με βασικό σύνθημα “Πράσινη Επανάσταση”, συχνές αναφορές στον όνομα και στον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, και υπό τους ήχους του “Carmina Burana”, ο Ανδρέας Λοβέρδος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις βασικές αρχές της διακήρυξής του, με την οποία ανακοίνωσε επισήμως ότι διεκδικεί την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.

Σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο στοχεύει στο «να καταστήσουμε το Κίνημα αυτό μεταρρυθμιστική αντιπολίτευση και αύριο μεταρρυθμιστική δύναμη εξουσίας». Επισημαίνει ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο το όνομά μας. Είναι η Iστορία μας. Είναι η ψυχή μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι η πηγή της υπερηφάνειάς μας».

Κάλεσε όλες τις δυνάμεις που πλαισίωσαν την “Ελιά”, τη Δημοκρατική Παράταξη, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Κίνημα Αλλαγής «να παλέψουμε για το μέλλον της Ελλάδας και του κόμματός μας.»

Η διακήρυξη τίθεται σε διαβούλευση κι ανοιχτό διάλογο .

«Σήμερα ξεκινάμε τον αγώνα για μία Πράσινη Επανάσταση. Με σεβασμό στις μεταρρυθμιστικές αξίες και τα σύμβολα του πατριωτικού κινήματος, που άλλαξε την Ελλάδα. Πράσινη Επανάσταση, για ένα κόμμα πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό, το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Περιμένω τις θέσεις, προτάσεις ή και ενστάσεις σας πάνω στο περιεχόμενο της πολιτικής μου διακήρυξης στο www.green-revolution.gr» γράφει μεταξύ άλλων ο κ. Λοβέρδος και σημειώνει: «Σύμβολό μας είναι ο ήλιος. Το σύμβολο του Διαφωτισμού, του φωτός, των ιδεών και των αγώνων μας. Το πράσινο είναι το χρώμα μας. Η επανάσταση είναι η αποστολή μας. Η επανάσταση είναι το καθήκον μας. Η Πράσινη Επανάστασή μας είναι η επένδυση στο μέλλον.»

