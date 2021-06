Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα θεραπεία πιθανώς σώζει ζωές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοποριακή ενδοφλέβια αγωγή. Ποιοι ασθενείς μπορούν να λάβουν την θεραπεία..

Νέα θεραπεία προστίθεται στα "όπλα" εναντίον του κορονοϊού, η οποία σύμφωνα με τους ερευνητές θα σώσει ζωές.

Πρόκειται για μια ακριβή θεραπεία , μια ισχυρή ενδοφλέβια έγχυση αντισωμάτων που στοχεύει περισσότερο στην εξουδετέρωση του ιού, παρά στη μείωση της φλεγμονώδους απόκρισης του οργανισμού. Τα αποτελέσματα από τη δοκιμή Recovery υποδηλώνουν ότι η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα θα μπορούσε να βοηθήσει έναν στους τρεις από όσους νοσηλεύονται με σοβαρή Covid. Για κάθε 100 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι θα σωθούν έξι ζωές.

Πρωτοποριακή θεραπεία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, μόνο εκείνοι που δεν έχουν ήδη δημιουργήσει αντισώματα για να καταπολεμήσουν τον ιό θα πρέπει να λάβουν τη θεραπεία, η οποία κοστίζει μεταξύ 1.000 και 2.000 £.

Ο Kimberley Featherstone, 37 ετών, ο οποίος έλαβε τη θεραπεία κατά τη διάρκεια της δοκιμής, είπε στο BBC: «Αισθάνομαι πολύ τυχερός που η δοκιμή “έτρεχε” τη στιγμή που μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο με Covid-19 και κατάφερα να λάβω αυτήν την πρωτοποριακή θεραπεία . Είμαι χαρούμενος που με τη συμμετοχή μου έπαιξα ρόλο στην ανακάλυψη μιας επιτυχούς θεραπείας».

Η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα από την Regeneron, λειτουργεί μέσω της σύνδεσης με τον ιό ώστε να σταματήσει να μολύνει κύτταρα και να αντιγράφεται.

Στη δοκιμή, η οποία περιελάμβανε περίπου 10.000 ασθενείς στο νοσοκομείο του Ηνωμένου Βασιλείου, μείωσε σημαντικά τα εξής:

κίνδυνος θανάτου

διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, κατά τέσσερις ημέρες (μέσος όρος)

πιθανότητα να χρειαστεί αναπνευστήρας

Ο επικεφαλής ερευνητής Sir Martin Landray είπε: «Το να δοθεί στους ασθενείς αυτός ο συνδυασμός δύο αντισωμάτων από μια ενδοφλέβια έγχυση, μειώνει πραγματικά τις πιθανότητές να πεθάνουν κατά ένα πέμπτο. Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια αντιική θεραπεία, σε αυτήν την περίπτωση αυτά τα αντισώματα, σε ασθενείς που έχουν μία στις τρεις πιθανότητες να πεθάνουν χωρίς θεραπεία και μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον κίνδυνο».

Μεγάλη αβεβαιότητα

Η θεραπεία δόθηκε μαζί με το αντιφλεγμονώδες στεροειδές φάρμακο δεξαμεθαζόνης, το οποίο από μόνο του μειώνει τον κίνδυνο θανάτου έως και ένα τρίτο για τους σοβαρά ασθενείς.

Ο Sir Peter Horby, επίσης επικεφαλής ερευνητής, δήλωσε ότι υπήρξε μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι θεραπείες αντισωμάτων ήταν η σωστή προσέγγιση, όταν ορισμένες άλλες μελέτες δεν εντόπιζαν κανένα όφελος.

Η χρήση πλάσματος αίματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει - που περιέχει αντισώματα που πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν τον ιό - δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική ως θεραπεία, για παράδειγμα. Όμως, η θεραπεία με αντισώματα που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή Recovery περιέχει μεγάλες δόσεις δύο ειδικών αντισωμάτων, που κατασκευάζονται στο εργαστήριο, τα οποία έχουν την ιδιότητα να μπορούν αποτελεσματικά να προσκολλώνται στον ιό.

Ο Sir Peter σημείωσε: «Είναι υπέροχο να μαθαίνουμε ότι ακόμη και σε προχωρημένη Covid-19, η στόχευση του ιού μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα σε ασθενείς που δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν δικά τους αντισώματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Self test - ΦΣΑ: Τέλος η δωρέαν διάθεσή τους από τα φαρμακεία

Επέμβαση καταρράκτη: μύθοι και πραγματικότητα

Συμμορία έκλεβε μαγαζιά και αυτοκίνητα: αυτά είναι τα μέλη της (εικόνες)