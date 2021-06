Κόσμος

Σκοτώθηκε ο Αμπουμπακάρ Σεκάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιστορικός ηγέτης της Μπόκο Χαράμ σκοτώθηκε σε μάχη, σύμφωνα με τον Μπακούρα Μόντου, τον νέο ηγέτη της οργάνωσης.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο ιστορικός ηγέτης της, ο Αμπουμπακάρ Σεκάου, σκοτώθηκε σε μάχες με το αντίπαλο, εξτρεμιστικό Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (Iswap).

Την ανακοίνωση αυτή έκανε μέσω ενός βίντεο ο Μπακούρα Μόντου, ο επονομαζόμενος «Σαχάμπα», ο νέος ηγέτης της οργάνωσης.

Σε αυτό το βίντεο ο Σαχάμπα, ένα από τα σημαντικότερα ηγετικά στελέχη της Μπόκο Χαράμ, ζητά από τον Αλλάχ «να ευλογήσει την ψυχή του Σεκάου» ο οποίος «πέθανε ως μάρτυρας» και κατηγορεί για τον θάνατό του τον ηγέτη του Iswap, τον Άμπου Μούσαμπ αλ Μπαρνάουι, τον οποίο χαρακτηρίζει «διεστραμμένο».

Ο Σαχάμπα μιλάει αραβικά σε αυτό το μήνυμα, το οποίο σταματά απότομα στη μέση μιας φράσης, χωρίς προφανή λόγο. Νωρίτερα, ζητά από τους υποστηρικτές της οργάνωσης να εκδικηθούν τον θάνατο του Σεκάου.

Την περασμένη εβδομάδα το Iswap, οργάνωση που προέκυψε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ το 2016, είχε ανακοινώσει τον θάνατο του Αμπουμπακάρ Σεκάου λέγοντας ότι αυτοκτόνησε, πυροδοτώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο δάσος της Σαμπίσα. Από τα μέσα Μαΐου κυκλοφορούσαν πολλές φήμες ότι ο Σεκάου ήταν νεκρός.

Το Iswap έχει ισχυροποιηθεί το τελευταίο διάστημα και είναι πλέον η κυρίαρχη τζιχαντιστική οργάνωση στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπου πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις του εναντίον του νιγηριανού στρατού.

Από το 2019 ο στρατός έχει αποχωρήσει από χωριά και βάσεις ήσσονος σημασίας για να αναδιαταχθεί σε «υπερστρατόπεδα», μια στρατηγική που όμως επικρίνεται επειδή επιτρέπει στους τζιχαντιστές να κυκλοφορούν ανεμπόδιστοι στις αγροτικές ζώνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Εργασιακό Νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία

Κορονοϊός – εμβολιασμοί: οι προτάσεις για τα προνόμια των πλήρως εμβολιασμένων

Euro 2020: η Ουαλία νίκησε την Τουρκία (βίντεο)