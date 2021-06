Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Σέρχιο Ράμος: “διαζύγιο” μετά από 16 χρόνια!

Ήδη κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Γιουβέντους, ερίζουν για την απόκτησή του, μετά το οριστικό «αντίο» του απ’ τη «βασίλισσα».

Οριστικό είναι πλέον το «διαζύγιο» ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Σέρχιο Ράμος, έπειτα από 16 χρόνια κοινής πορείας. Όπως ανακοίνωσαν οι Μαδριλένοι την Τετάρτη (16/06), ο εμβληματικός αρχηγός των «μερένχες» θα αποχωρήσει απ’ τον σύλλογο στις 30 Ιουνίου, όταν και λήγει το συμβόλαιό του, το οποίο δεν θα ανανεωθεί, παρά τις διαπραγματεύσεις τριών μηνών.

Ο 35χρονος Ράμος αποκτήθηκε το 2005 από τη Σεβίλλη και με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την κατάκτηση 4 Champions League και 5 πρωταθλημάτων της LaLiga.

