Αθλητικά

Euro 2020: Η Ιταλία συνέτριψε και την Ελβετία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη νίκη με ευρύ σκορ για την “σκουάντρα ατζούρα”, που δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στους Ελβετούς.

Η Ιταλία ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο το Euro 2020, όμως το ίδιο εντυπωσιακή ήταν και η συνέχεια για την εξαιρετική ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι, που έγινε η πρώτη η οποία προκρίνεται στη φάση των “νοκ άουτ” αγώνων, από τη 2η αγωνιστική των ομίλων.

Μετά το 3-0 της πρεμιέρας απέναντι στην Τουρκία, οι “ατζούρι” νίκησαν απόψε με το ίδιο σκορ (3-0) και την Ελβετία στο “Ολίμπικο” της Ρώμης, παρουσία 16.000 θεατών και με 6 βαθμούς σε δύο αγώνες εξασφάλισαν μια άνετη πρόκριση από τον Α΄ όμιλο.

Πρόσωπο της αναμέτρησης και “αποκάλυψη” για τους Ιταλούς ήταν ο 23χρονος μέσος της Σασουόλο, Μανουέλ Λοκατέλι, που σημείωσε τα πρώτα δύο τέρματα της ομάδας του, σκοράροντας στο 26ο και 52ο λεπτό, ενώ το τελικό 3-0 “έγραψε” στο 89΄ ο Ιμόμπιλε.

Αγωνιστικά, το πρώτο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στη “σκουάντρα ατζούρα”, που είχε ευκαιρίες κι ένα ακυρωμένο γκολ πριν ανοίξει το σκορ. Στο 10΄ και στη “γλυκιά” σέντρα του Σπινατσόλα, κεφαλιά του Ιμόμπιλε από ευνοϊκή θέση έφυγε άουτ.

Στο 19ο λεπτό, από εκτέλεση κόρνερ του Ινσίνιε η μπάλα στρώθηκε στον Κιελίνι. ο οποίος νίκησε από κοντά τον Ζόμερ, αλλά η χρήση του VAR έδειξε ότι ο σκόρερ, που πέντε λεπτά αργότερα αποχώρησε με μυικό τραυματισμό, είχε χρησιμοποιήσει το χέρι.

Η ανωτερότητα των “ατζούρι” απέδωσε καρπούς στο 26ο λεπτό, με ένα γκολ αποθέωση της τακτικής και της κίνησης χωρίς την μπάλα που είχε δημιουργό κι εκτελεστή τους δύο διεθνείς της Σασουόλο.

Στο σημείο εκείνο ο Λοκατέλι άλλαξε το παιχνίδι για τον Μπεράρντι, που έκανε τη μεγάλη κούρσα και μπήκε κάθετα στην περιοχή, γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο συμπαίκτης του, που ξεκίνησε τη φάση και την ακολούθησε ως το τέλος, έκανε το 1-0 από κοντά κι έγινε στα 23 χρόνια του ο νεότερος μέχρι σήμερα σκόρερ στο Euro 2020.

Στο 34΄ ο Ινσίνιε με “λόμπα” ανάγκασε τον Ακάντζι να αποκρούσει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή και στο 37΄ το πλασέ του Σπινατσόλα έφυγε άουτ, για να πάρει το παιχνίδι οριστικά το δρόμο του στο 52΄, όταν και πάλι ο Λοκατέλι, με υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή (από πάσα του Μπαρέλα) ξετίναξε τα δίχτυα του Ζόμερ “γράφοντας” το 2-0.

Η Ελβετία είχε την ευκαιρία, διπλή μάλιστα, για να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όταν στο 64΄ ο Γκαβράνοβιτς πλάσαρε από την περιοχή, ο Ντοναρούμα απέκρουσε και στη νέα σέντρα-σουτ του επιθετικού, ο Ιταλός πορτιέρε έκανε νέα εντυπωσιακή επέμβαση, κρατώντας το “μηδέν”. Οι συμπαίκτες του, στην επίθεση έχαναν ευκαιρίες... ως το 89΄ που ο Ιμόμπιλε διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ιταλία (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι (24΄ Ατσέρμπι), Σπινατσόλα, Μπαρέλα (87΄ Κριστάντε), Ζορζίνιο, Λοκατέλι (86΄ Πεσίνα), Μπεράρντι (70΄ Τολόι), Ιμόμπιλε, Ινσίνιε (69΄ Κιέζα).

Ελβετία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζόμερ, Ελβέντι, Σαρ (58΄ Ζούμπερ), Ακάντζι, Φρόιλερ (84΄ Σόου), Τσάκα, Εμπαμπού (58΄ Βίντμερ), Ροντρίγκες, Σακίρι (76΄ Βάργκας)), Σεφέροβιτς (46΄ Γκαβράνοβιτς), Εμπολό.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

O ANT1 μεταδίδει απευθείας όλους τους αγώνες του Euro 2020, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος , Γιώργος Λέντζας , Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα” . Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα , για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Εργασιακό Νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία

Κορονοϊός – εμβολιασμοί: οι προτάσεις για τα προνόμια των πλήρως εμβολιασμένων

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: Με “Carmina Burana” η ανακοίνωση της υποψηφιότητας για την ηγεσία