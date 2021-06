Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν: Βλάβη στο αεροσκάφος την καθήλωσε στην Μαδρίτη

Ματαιώθηκε η νυχτερινή πτήση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την Ελλάδα.

Ενα τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος καθήλωσε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Μαδρίτη, ματαιώνοντας την νυχτερινή πτήση της προς την Αθήνα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης και τη διαδρομή του αεροπλάνου της ΕΕ, το οποίο μετέφερε την κ. Φον ντερ Λάιεν και τη συνοδεία της, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επρόκειτο να αφιχθεί αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας της στις 5 χώρες της ΕΕ, οι οποίες προηγούνται στην έγκριση προγραμμάτων εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για τις 10 το πρωί της Πέμπτης 17 Ιουνίου, είχε προγραμματιστεί κατ' ιδίαν συνάντησή της και πρόγευμα εργασίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εν συνεχεία, στις 10.50, ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επρόκειτο θα μεταβούν στον χώρο της Αρχαίας Αγοράς όπου θα παρουσιαστούν, μέσω συνδέσεων με διάφορα μέρη της Ελλάδας, οι δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και θα ακολουθήσει συζήτηση του πρωθυπουργού και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πολίτες.

