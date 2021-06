Κόσμος

Telegraph - Βρετανία: χωρίς καραντίνα η επιστροφή από “πορτοκαλί” χώρες

Στην «πορτοκαλί λίστα» είναι και η Ελλάδα. Τι ισχύει μέχρι σήμερα για όσους θέλουν να επιστρέψουν από χώρες που κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία.





Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες στη Βρετανία ενδέχεται να επιτραπεί να ταξιδεύουν σε χώρες που κατατάσσονται στην "πορτοκαλι" λίστα χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα μετά την επιστροφή τους, γράφει η εφημερίδα The Telegraph.

Μέχρι σήμερα, όσοι θέλουν να επιστρέψουν από χώρες που κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σε καραντίνα για 10 ημέρες και να υποβληθούν δύο φορές σε τεστ για την Covid-19.

Η Ελλάδα, μαζί με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνται τουριστικοί προορισμοί των Βρετανών, βρίσκεται στην «πορτοκαλί λίστα».

Ωστόσο, πριν από μερικές ημέρες, η Βρετανίδα πρέσβης Κέιτ Σμιθ μιλώντας σε τηλε-ημερίδα με θέμα «Τουρισμός και ασφάλεια», εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα μας θα μπει σύντομα στην «πράσινη» λίστα της Βρετανίας από την «πορτοκαλί», στην οποία βρίσκεται σήμερα. Η Κέιτ Σμιθ υπενθύμισε πως τα στοιχεία της πανδημίας αναθεωρούνται κάθε τρεις εβδομάδες και επομένως η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί ασφαλής τουριστικός προορισμός.

Η μετάβαση από την «πορτοκαλί» στην «πράσινη» λίστα θα διευκολύνει τη ροή των Βρετανών τουριστών προς την Ελλάδα, καθώς δεν θα υπάρχει η υποχρέωση της καραντίνας μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

