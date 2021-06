Υγεία - Περιβάλλον

Παπαθανάσης για self test: Ιούλιο και Αύγουστο να δοθούν πακέτα των τεσσάρων (βίντεο)

Τι είπε για την δωρεάν διανομή self test από τα φαρμακεία και τις αντιδράσεις από φαρμακευτικούς συλλόγους. Η πρόταση του ΠΦΣ.

Για την διανομή δωρεάν self test από τα φαρμακεία και τις αντιδράσεις από φαρμακευτικούς συλλόγους μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αθανάσιος Παπαθανάσης, μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης οι φαρμακοποιοί στήριξαν με κάθε τρόπο το μέτρο με την δωρεάν διανομή των self test. «Μας ζητήθηκε την κρίσιμη στιγμή να μοιράσουμε δωρεάν Self test και δώσαμε 30 εκατομμύρια, σε 4,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης είπε πως «μας προτάθηκε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να συμμετάσχουμε στην διαδικασία, αλλά σε πολύ λιγότερο κόσμο», σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού.

Σημείωσε ότι «η πρόταση μας είναι να δίνουμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πακέτα των τεσσάρων στους πολίτες που τα δικαιούνται».

Σχετικά με τις αντιδράσεις από τους φαρμακευτικούς συλλόγους Αχαΐας και Αττικής, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η πρόταση από την πολιτεία θα συζητηθεί.

