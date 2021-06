Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών .



Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε, σήμερα, στις 03:35 ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 286 χλμ. νότια/νοτιοανατολικά της Αθήνας και το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 36 χλμ βορειοδυτικά της πόλης του Ηρακλείου.

Πριν από δυο ημέρες είχε σημειωθεί ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή, 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Άρβης στην Κρήτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαθανάσης για self test: Ιούλιο και Αύγουστο να δοθούν πακέτα των τεσσάρων (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αποθήκη – Στο νοσοκομείο ένας άνθρωπος (εικόνες)

Φον ντερ Λάιεν: Βλάβη στο αεροσκάφος την καθήλωσε στην Μαδρίτη