Παράξενα

Κρήτη: Έδωσε δουλειά στο παιδί που μπήκε να τον κλέψει – Η συνέχεια 25 χρόνια μετά... (βίντεο)

Μια ανθρώπινη ιστορία που συγκινεί και δίνει μαθήματα ανθρωπιάς παρουσίασε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Πρόκειται για έναν φούρναρη από την Κρήτη, ο οποίος απέδειξε με την πράξη του ότι υπάρχουν ακόμα Άνθρωποι…

Πριν από 25 χρόνια ένα ανήλικο παιδί επιχείρησε να κλέψει τον φούρνο του. Όταν το αντιλήφθηκε ο φούρναρης Γιάννης Βιτσαράς όχι απλά δεν τον κατέδωσε στις Αρχές, αλλά τον συμβούλεψε και του πρόσφερε δουλειά για να τον βοηθήσει.

Κάποια στιγμή το παιδί χάθηκε, καθώς η οικογένειά του μετακόμισε. Δεν ξέχασε όμως ποτέ τις συμβουλές που του έδωσε ο κ. Βιτσαράς.

Έτσι, 25 χρόνια μετά, τον επισκέφτηκε, του θύμισε ποιος είναι και αφού τον ευχαρίστησε για την ευκαιρία που του έδωσε τότε, τον ενημέρωσε για την πορεία του, την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο και το “μάθημα” ανθρωπιάς που πήρε από τον φούρναρη, το οποίο του άλλαξε τη ζωή.

Δείτε τι λέει για την ιστορία τους ο Γιάννης Βιτσαράς: