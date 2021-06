Κοινωνία

Έγκλημα στην Κατερίνη: ο πατέρας του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον άνδρα που συνελήφθη ως ύποπτος για την δολοφονία. Ο γιος του, τα ναρκωτικά και το νέο ξεκίνημα.



Συντετριμμένος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο πατέρας του 40χρονου κομμωτή, ο οποίος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος πίσω από τα νεκροταφεία της Καλλιθέας, στην Κατερίνη.

Με αφορμή τις πληροφορίες για σύλληψη του δράστη του στυγερού εγκλήματος, ο πατέρας του 40χρονου Γ. Αγγέλου είπε στον ΑΝΤ1: «Εύχομαι οι αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει και να τιμωρηθεί ο δράστης», χαρακτηρίζοντας «απάνθρωπο αυτό που έκανε στον γιο του».

Όπως είπε ο κ. Αγγέλου «ο γιος μου τα τελευταία χρόνια δεν είχε προβλήματα με ναρκωτικά», καθώς όπως ανέφερε τα τελευταία χρόνια ήταν στην Αυστραλία και είχε καθαρίσει από τα ναρκωτικά.

Όταν ο 40χρονος γύρισε στην Ελλάδα ο πατέρας του, του άνοιξε το μαγαζί. «Εκεί που πήγαιναν όλα καλά συνέβη αυτό. Δευτέρα απόγευμα ήρθε. Πήγα να τον ξυπνήσω και δεν ήταν εδώ» είπε ο πατέρας του συντετριμμένος.

Αναφερόμενος στον φερόμενο ως δράστη, είπε ότι μια φορά τον είχε δει πριν χρόνια και ότι δημιουργούσε προβλήματα στο χωριό.