Κοινωνία

Ανατροπή νταλίκας στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Συναγερμός για τον οδηγό, ο οποίος εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος.

(φωτό αρχείου)

Παρ ολίγον τραγωδία το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας όταν νταλίκα ανετράπη στο 68ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα και τραυματίστηκε ελαφρά. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνση του οχήματος.

Έρευνες για το τροχαίο ατύχημα διενερεγούν οι Αρχές.

