Ιερόσυλος έκλεψε Ευαγγέλιο του 1818 (εικόνες)

Πλούσια δράση φέρεται πως είχε αναπτύξει ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη. Πλήθος κειμηλίων και μεγάλο ποσό βρέθηκε στο σπίτι του.

Τα χνάρια ενός... ιερόσυλου εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, καθώς συνέλαβαν έναν άνδρα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετά από πληροφορίες που είχε η αστυνομία, διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα στα Γιάννενα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία σύμφωνα με αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων πρόκειται για:

Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο έτους 1818 και χάλκινο νόμισμα (κλασικών ή ελληνιστικών χρόνων) με παραστάσεις κεφαλής και σκύλου, τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας

ξύλινο Σταυρό με παράσταση Σταύρωσης προερχόμενο από απόληξη τέμπλου, 2 θρησκευτικές εικόνες προερχόμενες από απόληξη τέμπλου, δίζωνη θρησκευτική εικόνα, 2 εκκλησιαστικά βιβλία, εκκλησιαστικό βιβλίο – Ευαγγέλιο και 3 οθωμανικά νομίσματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Επιπλέον, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό 28.050 ευρώ, η προέλευση του οποίου ερευνάται.

Όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν για εξέταση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Πηγή: ipeirotika.gr

