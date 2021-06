Κόσμος

ΗΠΑ: “Έπεσαν” οι ιστοσελίδες μεγάλων αεροπορικών εταιρειών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ιστότοποι μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών αντιμετώπισαν διακοπή της λειτουργίας τους σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.





Οι ιστότοποι των μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines και Delta Air Lines αντιμετώπισαν διακοπή της λειτουργίας τους νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας ιστοσελίδων Downdetector.

Περισσότερες από χίλιες αναφορές από χρήστες επισήμαναν προβλήματα στην Southwest Airlines, με περισσότερες από 400 αναφορές χρηστών να δηλώνουν το ίδιο για την Delta Air Lines, σύμφωνα με τον Downdetector. Για τις άλλες δύο αεροπορικές εταιρείες οι αναφορές χρηστών που επισήμαναν προβλήματα ανέρχονταν σε περίπου 300.

Η Southwest ακύρωσε σχεδόν 300 πτήσεις της χθες Τετάρτη και καθυστέρησε περισσότερες από 500, μια μέρα αφότου αναγκάστηκε να σταματήσει προσωρινά τις δραστηριότητές της λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κατερίνη: Συνελήφθη ο δράστης – τι ομολόγησε

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το μνημόσυνο της Καρολάιν και οι τρεις ύποπτοι

Φον ντερ Λάιεν: Βλάβη στο αεροσκάφος την καθήλωσε στην Μαδρίτη