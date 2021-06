Life

Πέθανε ο Γιώργος Μαυραειδής

"Έφυγε" ξαφνικά σε νεαρή ηλικία. Τι ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης! "Έφυγε" ξαφνικά από τη ζωή ο ηθοποιός Γιώργος Μαυραειδής.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή, το βράδυ της Τετάρτης, ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Όταν φεύγει από κοντά μας ένας τόσο νέος και ταλαντούχος συνάδελφος, όλοι πρέπει να θρηνούμε. Καλό ταξίδι Γιώργο» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

