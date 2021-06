Κοινωνία

Μόσιαλος: Με... Sex and the City τρολάρει τους ανεμβολίαστους

Με έναν… ξεχωριστό τρόπο επέλεξε να στείλει το μήνυμά του ο Ηλίας Μόσιαλος σε όσους δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο.

Ειδικότερα, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE) με ανάρτησή του στο Facebook επέλεξε να στείλει μήνυμα για τον εμβολιασμό και σε όσους δεν το έχουν αποφασίσει ακόμη με τις… πρωταγωνίστριες του Sex and the City.



Με φωτογραφία που οι τέσσερις κοιτούν με βλέμμα απορίας έγραψε: "Όταν κάποιος λέει ότι δεν έχει εμβολιαστεί".

