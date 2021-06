Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: τα παιδιά στην ζητιανιά και εκείνοι σε ταβέρνες και ταξίδια!

Οι ανήλικοι επαίτες που κοιμούνταν στα πεζοδρόμια και οι “μεγάλοι” που ζούσαν πλουσιοπάροχα. Πέντε συλλήψεις έκαναν οι αστυνομικοί.

Στη σύλληψη πέντε Βούλγαρων Ρομά προχώρησαν, χθες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, αναφορικά με εργασιακή εκμετάλλευση ανηλίκων με ταυτόχρονη έκθεση της σωματικής τους ακεραιότητας σε διαρκή πιθανό κίνδυνο.

Σε βάρος τους, αλλά και σε βάρος δύο ακόμη ομοεθνών συνεργών τους, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα, από κοινού σε βάρος ανηλίκων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, δύο ζευγάρια εκ των συλληφθέντων, εξανάγκαζαν, κατά περίπτωση και καθημερινά σε επαιτεία τα ανήλικά παιδιά τους ή τα άφηναν για τον ίδιο λόγο υπό την εποπτεία και σε κάποιες περιπτώσεις τα παρέδιδαν στους υπόλοιπους συνεργούς τους.

Σε κάθε περίπτωση, τα ανήλικα παιδιά, τα οποία υποχρέωναν να επαιτούν για πολλές ώρες, δεν φοιτούσαν σε σχολείο, ενώ δεν σιτίζονταν σωστά και κοιμούνταν σε πεζοδρόμια, κάτι που έθετε σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Αντιθέτως, οι δράστες διήγαγαν βίο που δεν συνάδει με την δραστηριότητά τους ως επαίτες, καθώς καρπώνονταν οι ίδιοι το οικονομικό όφελος από την εργασιακή εκμετάλλευση των προαναφερόμενων ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν πάντα καλοντυμένοι και πήγαιναν σε ταβέρνες και καζίνο γειτονικών χωρών.

Κατασχέθηκαν δώδεκα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους, πιστωτικές κάρτες και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ τα ανήλικα παιδιά παραδόθηκαν σε δομές για κατάλληλη αρωγή.

