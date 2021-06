Πολιτική

Κικίλιας για Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξέλιξη της πανδημίας και η πορεία των εμβολιαστικών προγραμμάτων στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της ΕΕ. Τι δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.



Η εξέλιξη της πανδημίας, η πορεία των εμβολιαστικών προγραμμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, βρέθηκαν στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Στην ομιλία του ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πραγματοποίηση του πρώτου δια ζώσης Συμβουλίου μετά από 15 μήνες, επισήμανε ότι όλο αυτό το διάστημα αποδείχθηκε πως η πανδημία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, μόνο όταν η προσπάθεια γίνεται από κοινού και συντονισμένα.

«Οι προσπάθειες που έγιναν ήταν εντυπωσιακές, αλλά όταν δεν είχαμε συντονισμένη προσέγγιση, παρατηρούνταν προβλήματα λόγω κατακερματισμού και αποκλίσεων. Μόνο με κοινό πλαίσιο η αντιμετώπιση της πανδημίας μπορεί να είναι επιτυχής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι αποτελεί πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού με στόχο τη διευκόλυνση των ταξιδιών. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, «δεν το θέτουμε ως προνόμιο των εμβολιασμένων ή ως τιμωρία, αλλά ως μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας».

Σχετικά με τους εμβολιασμούς ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι όταν οι εμβολιασμοί φτάσουν στο 70%, θα πρέπει να υπάρξει εγκαίρως μέριμνα για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και για την επόμενη χρονιά, εφόσον χρειαστεί, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζει την επιτυχημένη πολιτική της για την καθολική πρόσβαση των πολιτών των κρατών-μελών στα εμβόλια, με χρηματοδοτική στήριξη και κοινή προμήθεια των σκευασμάτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Το Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας ενέκρινε την εντολή διαπραγμάτευσης της πρότασης κανονισμού σχετικά με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα που αφορούν στο τρίπτυχο της διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της προσιτότητας των τιμών των φαρμάκων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών και την ανθεκτικότητα των υγειονομικών συστημάτων των κρατών-μελών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ - Πανελλήνιες 2021: τα θέματα στα Μαθηματικά

Έγκλημα στην Κατερίνη: τι ομολόγησε ο δράστης

Ρεάλ Μαδρίτης – Σέρχιο Ράμος: “διαζύγιο” μετά από 16 χρόνια!