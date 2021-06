Αθλητικά

Euro 2020 - Έρικσεν: Γύρισα... είμαι μόλις 29 ετών

Γερμανός ιατρός της UEFA αποκάλυψε τα πρώτα λόγια του Δανού ποδοσφαιριστή λίγα λεπτά μετά την... επιστροφή του στη ζωή!

Ο Γερμανός ιατρός της UEFA, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στον Κρίστιαν Έρικσεν, όταν ο Δανός άσος κατέρρευσε, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα της πατρίδας του «Funke» και στάθηκε ιδιαίτερα στην απερίγραπτη συγκίνηση που αισθάνθηκε μόλις... ζωντάνεψε ο 29χρονος μέσος.

Οπως περιέγραψε ο Γενς Κλάινφλεντ «μετά από λίγα λεπτά καρδιακού μασάζ, ο Κρίστιαν Έρικσεν επέστρεψε στην ζωή με την βοήθεια ενός απινιδωτή» και πρόσθεσε διηγούμενος εκίνα τα συγκλονιστικά λεπτά: «Περίπου τριάντα δευτερόλεπτα αργότερα, ο παίκτης άνοιξε τα μάτια του και ήμουν σε θέση να του μιλήσω απευθείας. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή γιατί σε τέτοιου είδους καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στην καθημερινή ζωή, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ χαμηλότερες».

Ο Γερμανός ιατρός, αποκάλυψε ότι κοίταξε τον παίκτη της Ίντερ και τον ρώτησε: «Λοιπόν, επιστρέφεις μαζί μας»; Με τον Ερικσεν να απαντά: «Ναι, είμαι πίσω μαζί σου, γ...ώτο, είμαι μόνο 29 ετών».

«Εκείνη την στιγμή, σιγουρέυθηκα ότι ο εγκέφαλός του δεν είχε υποστεί βλάβη και ότι είχε επιστρέψει εντελώς», συνέχισε ο γιατρός, επισημαίνοντας ότι ο Ερικσεν απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Αλλά χρειάστηκε πολύς χρόνος για να εγκατασταθεί ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, προκειμένου να διακομισθεί στο νοσοκομείο». «Ήμουν 99% σίγουρος στο στάδιο ότι θα έφτανε στο νοσοκομείο και ότι η κατάστασή του θα παρέμενε σταθερή», τόνισε ο Κλάινφελντ.