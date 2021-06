Παράξενα

Ελληνίδα γιαγιά 107 ετών με 140 εγγόνια, δισέγγονα και τρισέγγονα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Παναγιούλα Στεφανιδάκη είναι μια από τις γηραιότερες Ελληνίδες και έχει φτιάξει μια “τεράστια” οικογένεια.

Ένα μικρό αφιέρωμα έκανε το kalymnos-news.gr στην πολύτεκνη, υπεραιωνόβια Καλυμνιά, την Παναγιούλα Στεφανιδάκη.

Η Παναγιούλα (Παναγιώτα) Στεφανιδάκη, το γένος Ελένη, είναι κόρη του Χρήστου και της Θεμελίνας.

Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1914 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ληξιαρχείου Καλύμνου. Σε 4 μήνες κλείνει τα 107 έτη και μπαίνει στα 108.

Η κυρά Παναγιούλα είναι η γηραιότερη Kαλυμνιά και συγκαταλέγεται στις γηραιότερες Ελληνίδες.

Γεννήθηκε στην Κάλυμνο τρεις μήνες μετά την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, έζησε το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά έζησε και τη σημερινή πανδημία που έπληξε όλο τον κόσμο.

(Οικογενειακή φωτογραφία. Η κυρά Παναγιούλα με το σύζυγο της Μιχάλη και με τα αδέλφια της)

Παντρεύτηκε σε ηλικία 21 ετών, στις 23 Δεκεμβρίου 1935, τον Μιχαήλ Στεφανιδάκη, Μικρασιάτη που γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό, από Κρητικό πατέρα και μητέρα Κώα.

Απέκτησαν δέκα (10) παιδιά, πέντε (5) αγόρια και πέντε (5) κορίτσια: τον Νικόλα, τον Χρήστο, τον Παντελή, τον Γιάννη και τον Κώστα , τη Θεμελίνα, τη Σεβαστή, την Αγγελική, τη Γεωργία και τη Μαρία. Στη ζωή βρίσκονται τα 8 παιδιά. Έχουν αποβιώσει ο Χρήστος και ο Παντελής.

Επίσης η κυρά Παναγιούλα έχει 44 εγγόνια, 91 δισέγγονα και 5 τρισέγγονα.

(Η κυρά Παναγιούλα με κάποια από τα 44 εγγόνια της)

Και τα 10 παιδιά της οικογένειας του Μιχάλη και της Παναγιούλας ξενιτευτήκαν στην Αυστραλία. Η κυρά Παναγιούλα και ο σύζυγος της Μιχάλης έμειναν στην Κάλυμνο και έκαναν κάποια ταξίδια στην Αυστραλία για να δουν τα παιδιά τους. Μάλιστα σε ένα ταξίδι τους στην Αυστραλία τα Χριστούγεννα του 1974, ήταν τότε που η πόλη του Ντάργουιν καταστράφηκε από τον κυκλώνα Τράσυ.

Αυτή την περίοδο η κυρά Παναγιούλα μένει στο σπίτι της μικρής κόρης της, της Μαρίας Στεφανιδάκη Βλασερού, στην Κέρκυρα. Η Μαρία με την οικογένεια της μόλις επέστρεψαν μόνιμα στην Ελλάδα, πήραν πριν 3 χρόνια, τον Δεκέμβριο 2018, την κυρά Παναγιούλα στην Κέρκυρα, όπου διαμένουν.

Από τα 8 παιδιά της κυρά Παναγιούλας που είναι εν ζωή, τα τέσσερα μένουν στην Αυστραλία, τα δύο στην Κάλυμνο, ένα στην Κω και η Μαρία η μικρότερη στην Κέρκυρα.

(Η κυρά Παναγιούλα με ένα από τα δισέγγονα της)

Τα κατάλευκα μαλλιά, το γαλήνιο ύφος, η ξεχωριστή γλυκύτητα, το χαμόγελο στα χείλη που ποτέ δεν της έλειψε, τα λαμπερά μάτια της, το αρχοντικό ύφος, οι ρυτίδες γήρατος που κι αυτές έχουν τη δική τους χάρη, συνθέτουν το σημερινό πορτρέτο της υπεραιωνόβιας κυρά Παναγιούλας στα 107 χρόνια της.

Κλείνοντας το μικρό αυτό αφιέρωμα και παραθέτοντας κάποιες οικογενειακές φωτογραφίες, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Μαρία Στεφανιδάκη Βλασερού την μικρή κόρη της κυρά Παναγιούλας ,την Μαρία Κλήμη Στεφανιδάκη νύφη και την Παναγιούλα Στεφανιδάκη εγγονή για τα στοιχεία και τις φωτογραφίες που μας διέθεσαν.

Πηγή: Kalymnos-news.gr





ΕΠΑΛ - Πανελλήνιες 2021: τα θέματα στα Μαθηματικά

Κικίλιας για Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Έγκλημα στην Κατερίνη: τι ομολόγησε ο δράστης