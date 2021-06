Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Το μονοκλωνικό αντίσωμα σε ρινικό σπρέι μπορεί να βοηθήσει;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν μελέτες για ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα που χορηγείται μέσω ρινικού σπρέι.



Πολλά μονοκλωνικά αντισώματα έχουν λάβει έγκριση στη θεραπεία της λοίμωξης COVID-19, αλλά στη συνεχόμενη προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής υπάρχει πάντα περιθώριο για νεότερες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα που χορηγείται μέσω ενός ρινικού σπρέι, το οποίο φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικό από τα ήδη υπάρχοντα μονοκλωνικά αντισώματα, ειδικά τώρα που τα νέα πιο μολυσματικά στελέχη του ιού επικρατούν.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Χιούστον, που οι ερευνητές σχεδίασαν το νέο αυτό αντίσωμα, καθώς τα ενδοφλέβια υπάρχοντα μονοκλωνικά αντισώματα είναι χρονοβόρα στην έγχυση τους και δεν φτάνουν απευθείας στο σημείο της λοίμωξης δηλαδή στον πνεύμονα.



Υπάρχουν διαφορετικών ειδών αντισώματα που παράγονται έναντι του ιού: τα IgG αντισώματα είναι τα περισσότερα σε ποσότητα στο αίμα και παρέχουν ανοσία που διαρκεί, τα IgA βρίσκονται στα δάκρυα, στη βλέννη και άλλες εκκρίσεις του σώματος και τα IgM παράγονται πρώτα στην αντιμετώπιση μίας λοίμωξης και παρέχουν ανοσία στους βλεννογόνους. Τα μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της νόσου COVID-19 είναι IgG τύπου και χορηγούνται ενδοφλεβίως, ενώ τα IgM και τα IgA μπορούν να χορηγηθούν μέσω εισπνεόμενου εκνεφώματος. Οι ερευνητές συνδύασαν τμήματα από πολύ αποτελεσματικά IgG αντισώματα, με ένα κατασκευασμένο IgM μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο είναι έως και 230 φορές πιο αποτελεσματικό από το IgG αντίσωμα, και ονομάζεται IgM-14.



Το IgM-14 φαίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό και ενάντια στα νέα στελέχη του ιού SARS-CoV-2. Αυτά περιλαμβάνουν το Β.1.1.7 στέλεχος του Ηνωμένου Βασιλείου (άλφα), το Ρ.1 στέλεχος της Βραζιλίας (γάμμα), και το στέλεχος Β.1.351 της Νότιας Αφρικής (βήτα). Το αντίσωμα ύστερα από 2 ημέρες μείωσε εντυπωσιακά το φορτίο του ιού στους πνεύμονες ποντικιών στα οποία έχει δοκιμαστεί, κάτι το οποίο συνδέεται με τη βαρύτητα της νόσου. Αν τα αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές του αντισώματος αυτού είναι ικανοποιητικά θα αποτελεί ένα εύκολο και ασφαλές ρινικό σπρέι, ως μία εξτρά γραμμή θεραπείας έναντι της πανδημίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Σπύρου: ο πιλότος λυτρώθηκε μετά την ομολογία της δολοφονίας

Καιρός: τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Θεσσαλονίκη: ανήλικος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε στο ψάρεμα