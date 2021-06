Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ποσειδώνας και οι υπερβολές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να προσέξει κάθε ζώδιο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”

«Ο Ποσειδώνας είναι στην έξαρση του και (σημ: αυτό σημαίνει ότι αναδεικνύει) ότι έχει σχέση με την Τέχνη, ότι έχει σχέση με την μόδα, ότι έχει σχέση με την ομορφιά, ότι έχει σχέση με τον έρωτα, ότι έχει σχέση με την γυναίκα, όμως να προσέξουμε μην γίνουν και κάποια λάθη, κάποιες υπερβολές», είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν αρχίσει για να αναφέρει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια.

Όπως προσέθεσε η αστρολόγος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», «η Σελήνη είναι σχεδόν για όλα τα ζώδια στην Παρθένο και αυτό μας ωθεί να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, με την ομορφιά μας, με την υγεία μας, την υγιεινή του σώματος μας, με την μόδα, προσέχοντας όμως λίγο τον Ποσειδώνα».

Όπως συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», πρέπει όλοι να δώσουν προσοχή, καθώς οι ημέρες αυτές είναι απατηλές, ενώ υποσχέθηκε ότι στην εκπομπή της Παρασκευής θα μιλήσει αναλυτικά για τις επικείμενες καλύτερες ημέρες του Ιουνίου.

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα υπενθύμισε ότι η χρονιά άρχισε με νέα σελήνη και τελειώνει με νέα σελήνη, γεγονός που σημαίνει ότι είναι μια καλή χρονιά για τις γυναίκες, διαβάζοντας μάλιστα και ένα κείμενο για την πολυπραγμοσύνη και την αξία των γυναικών.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρθηκε στις αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια τονίζοντας τι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο σήμερα το κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα:

Ειδήσεις σήμερα:

Dior Celebrates Greece: ο Λάκης Γαβαλάς και οι 400 καλεσμένοι

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το μνημόσυνο της Καρολάιν και οι τρεις ύποπτοι

Έγκλημα στην Κατερίνη: ο πατέρας του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)