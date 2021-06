Οικονομία

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: η Κομισιόν άναψε “πράσινο φως”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά σταδιακά η εκταμίευση πόρων για μέτρα στήριξης και χρηματοδότηση επενδύσεων, που θα ενισχύσουν την απασχόληση και την εθνική οικονομία.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά και ενέκρινε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, συνολικού ύψους 30,5 δις. Ευρώ.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση επιχορηγήσεων 17,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και 12,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) την περίοδο 2021-2026», επισημαίνει η Επιτροπή και προσθέτει ότι αυτή η χρηματοδότηση θα βοηθήσει την Ελλάδα να αναδυθεί ισχυρότερη από την πανδημία covid19.

Παράλληλα, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο της ΕΕ να εγκρίνει τη διάθεση 17,8 δισ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF. Το Συμβούλιο θα έχει, κατά κανόνα, προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επιτρέψει την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 13 % του συνολικού ποσού που θα διατεθεί στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Ελλάδας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισμό RRF. Εξετάστηκε αν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που καθορίζονται στο σχέδιο της Ελλάδας υποστηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αν συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και αν ενισχύεται η αναπτυξιακή δυναμική, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η οικονομική και κοινωνική ελαστικότητα.

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι το 38% των συνολικών χρηματοδοτήσεων αφιερώνεται σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Περιλαμβάνονται επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας το καθεστώς στήριξης για παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, το σχέδιο υποστηρίζει επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και στην ανάπτυξη σχεδίων τοπικών αστικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κλίματος στις αστικές περιοχές. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν υποστήριξη για ένα εθνικό πρόγραμμα αναδάσωσης και μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και της διαχείρισης καταστροφών που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις επενδύσεις σε αντιπλημμυρικά έργα.

Επίσης, η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι αφιερώνεται το 23% του συνολικού κονδυλίου για την Ελλάδα στην ψηφιακή μετάβαση. Αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο 20% που απαιτείται από τον κανονισμό RRF. Στα μέτρα για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές όπως 5G και fiber δίκτυα, μέτρα για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης και των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ως μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαιτέρως που παρουσιάζω σήμερα τη θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ύψους 30.5 δισ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο και θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον ελληνικό λαό. Μπορεί να αναδιαμορφώσει την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο, για τις επόμενες γενιές. Θα σταθούμε δίπλα σας για να σας στηρίξουμε σε κάθε βήμα».

Πλειστηριασμοί: αποχή δικηγόρων έως τις 31 Ιουλίου