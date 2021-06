Αθλητικά

Euro 2020 - Έρικσεν: Βάζει βηματοδότη μετά την ανακοπή

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας.



Σε εμφύτευση βηματοδότη θα υποβληθεί το ερχόμενο Σάββατο (19/6) ο Κρίστιαν Ερικσεν, όπως έγινε γνωστό από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας.

Οπως είναι γνωστό, ο 29χρονος μέσος, υπέστη καρδιακή ανακοπή στον αγώνα με την Φινλανδία για την πρεμιέρα του EURO 2020 και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

«Μετά τις διάφορες καρδιακές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ο Κρίστιαν Ερικσεν, αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να φέρει υποδόριο απινιδωτή, γνωστό με το ακρωνύμιο του DAI (αυτόματος εμφυτεύσιμος απινιδωτής). Αυτή η συσκευή είναι απαραίτητη μετά από καρδιακή προσβολή λόγω διαταραχών στο ρυθμό της καρδιάς», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU - En Del Af Noget Storre (@DBUfodbold) June 17, 2021

Η ομοσπονδία της Δανίας, δεν δίνει καμία ένδειξη για τις συνέπειες που θα έχει αυτή η «περιπέτεια» στο υπόλοιπο της καριέρας του Ερικσεν.

Αυτή η απόφαση, που ελήφθη από ειδικούς, «έγινε δεκτή από τον παίκτη και επιβεβαιώθηκε από εθνικούς και διεθνείς ειδικούς, οι οποίοι προτείνουν την ίδια θεραπεία», προστίθεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ανάλογη με του Ερικσεν, είναι η περίπτωση του Ολλανδού, Ντάλεϊ Μπλιντ, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση, αφού «εξοπλίσθηκε» με αυτήν την συσκευή, που επιτρέπει τον έλεγχο και την ρύθμιση του καρδιακού παλμού.

Ο Γερμανός ιατρός της UEFA, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στον Κρίστιαν Έρικσεν, όταν ο Δανός άσος κατέρρευσε, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα της πατρίδας του «Funke» και στάθηκε ιδιαίτερα στην απερίγραπτη συγκίνηση που αισθάνθηκε μόλις... ζωντάνεψε ο 29χρονος μέσος.

