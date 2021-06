Πολιτική

Μητσοτάκης για Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: ιστορική στιγμή για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» ανήκει στον ελληνικό λαό και θα μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία, θα ετοιμάσει την Ελλάδα για το μέλλον, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Υποδεχόμαστε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Είναι πιστεύω η τελευταία πράξη της αναταραχής από την πανδημία και η πρώτη μιας νέας εποχής» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στον χώρο της Αρχαίας Αγοράς, μαζί με την με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Η Ένωση προχωρεί στην πρώτη έκδοση κοινού χρέους υπέρ των κρατών μελών της. Πρωτοβουλία που στήριξα εξ αρχής μαζί με 8 ακόμα Ευρωπαίους ηγέτες» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Σήμερα ένα άβατο του παρελθόντος μετατρέπεται σε βήμα του παρόντος και του μέλλοντος. Η Ελλάδα ανήκει στις ωφελημένες χώρες. Δικαιούται περίπου 31 δισ. Αναγνώρισε όμως και τη δική της ευθύνη, καταθέτοντας ολοκληρωμένο σχέδιο από τις πρώτες. Μαζί με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τις ιδιωτικές κινήσεις τα κεφάλαια θα αγγίζουν τα 100 δισ.».

Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» είναι η επόμενη εκδοχή της χώρας, είναι η εικόνα της νέας Ελλάδας

«Το Εθνικό μας σχέδιο συνάντησε κολακευτικά σχόλια στις Βρυξέλλες» συνέχισε στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός. «Στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία κατευθύνονται οι περισσότεροι πόροι. Το δηλώνουν τα σχεδόν 8 δισ. που θα εκταμιευτούν το 2021. Προτάσσεται ένα σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

«Το σχέδιο Ελλάδα 2.0 σύντομα θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε κάθε περιφέρεια στης χώρας» ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για την «πλήρη ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων μας, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, τα μεγάλα έργα».

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτείνεται μέχρι την τελευταία γωνιά της πατρίδας μας, αγγίζοντας όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Συγκροτεί πλήρες σχέδιο. Ανταποκρίνεται και στο συμβολισμό Ελλάδα 2.0. Είναι η επόμενη εκδοχή της χώρας. Είναι η εικόνα της νέας Ελλάδας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» είναι η επόμενη εκδοχή της χώρας, είναι η εικόνα της νέας Ελλάδας» πρόσθεσε.

Η ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς αλληλεγγύη και στοχασμό

Κλείνοντας την σύντομη εισαγωγή του στην εκδήλωση της παρουσίασης του Σχεδίου "Ελλάδα 2.0", ο πρωθυπουργός σημείωσε αναφερόμενος στην Αρχαία Αγορά, πως «εδώ ήταν η έδρα της Βουλής των 500, εδώ ήταν η περιοχή των εμπορικών συναλλαγών και των δικαστηρίων. Το σημείο όπου έλαβαν χώρα φιλοσοφικοί διάλογοι που διαμόρφωσαν το ελληνικό πολιτισμό και επηρέασαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό», για να συμπληρώσει: «Η ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς αλληλεγγύη και στοχασμό. Αυτές οι αξίες γεννήθηκαν εδώ για να ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Ας την κρατήσουμε στην καινούργια πορεία που τώρα ξεκινάμε».

Φον ντερ Λάιεν: Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» θα μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία

«Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο λίκνο της Δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Πρόκειται για κρίσιμους καιρούς, μετά από τη δύσκολη εποχή της πανδημίας. Έχουμε θετικά σημεία, όπως ο εμβολιασμός, η ανάκαμψη και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία» είπε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στην Αρχαία Αγορά. «Θέλω να σε ευχαριστήσω Κυριάκο για τη συμβολή σου στο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού» τόνισε.

«Ψηφιοποιούμε τις οικονομίες μας. Η πράσινη συμφωνία γίνεται πραγματικότητα και ετοιμάζουμε τις κοινωνίες μας να γίνουν πιο ανθεκτικές. Το πρόγραμμα μας ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο από την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ», επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σημειώσει πως «Σήμερα με τιμή ανακοινώνω πως η Κομισιόν άναψε το πράσινο φως για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδος, ένα σχέδιο που ανήκει στον ελληνικό λαό και θα μεταμορφώσει την ελληνική οικονομία. Θα ετοιμάσει την Ελλάδα για το μέλλον».

Σήμερα γράφουμε μαζί ιστορία, γιατί η δική σας επιτυχία είναι επιτυχία της Ευρώπης

«Στην πράσινη μετάβαση και ψηφιοποίηση θα οδηγηθεί πάνω από το 65% των πόρων που θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα», ανέφερε στη συνέχεια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Θα δημιουργηθούν νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας. Είμαι πεπεισμένη πως οι δράσεις του σχεδίου θα καταστήσουν την Ελλάδα ισχυρότερη» συμπλήρωσε και τόνισε πως «Το Νext Generation EU θα μεταμορφώσει Ελλάδα και Ευρώπη. Οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν τον Ιούλιο. Δεν είναι όμως εδώ το τέλος, έχουμε σκληρή δουλειά μπροστά μας».

Και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ολοκλήρωσε την παρέμβασή της, λέγοντας: «Σήμερα Ελλάδα και ΕΕ βαδίζουν χέρι χέρι, σήμερα γράφουμε μαζί ιστορία, γιατί η δική σας επιτυχία είναι επιτυχία της Ευρώπης. Με τιμή και χαρά λοιπόν παραδίδω το Next Generation EU».

