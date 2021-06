Κοινωνία

Βούλα: Συμμορία λήστευε ανήλικους

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Εξιχνιάστηκαν δυο περιπτώσεις κλοπών.

Δύο 18χρονοι Έλληνες και δύο αλλοδαποί, 15 και 27 ετών, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ανηλίκων στην περιοχή της Βούλας.

Λίγο πριν από τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, πλησίασαν στην Βούλα τρεις ανήλικους και με λεκτική απειλή τούς ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν από τους δύο τα κινητά τηλέφωνά τους.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα δύο αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα.

Από την προανακριτική έρευνα ταυτοποιήθηκε ο ένας από τους δύο 18χρονους, ως ο δράστης άλλης ληστείας σε βάρος ανήλικου, που διαπράχθηκε στις 6 Ιουνίου 2021, στην ίδια περιοχή. Ο συγκεκριμένος συλληφθείς έχει κατηγορηθεί και άλλη φορά για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

