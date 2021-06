Υγεία - Περιβάλλον

Άρση μέτρων: συνεδρίαση λοιμωξιολόγων για νέα χαλάρωση

Έκτακτη ενημέρωση το απόγευμα από Χαρδαλιά, Παπαευαγγέλου και Μαγιορκίνη. Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι των λοιμωξιολόγων.

Προς νέα χαλάρωση οδεύουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, όπως προκύπτει και απο τις εισηγήσεις των λοιμωξιοολόγων, που συνεδρίασαν σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λοιμωξιολόγοι συζήτησαν για μέτρα που αφορούν το λιανεμπόριο, δεδομένων και των στοιχείων που δείχνουν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρας μας.

Η εισήγηση τους προς την Κυβέρνηση ειναι να επιτραπεί από τις 19 Ιουνίου να υπάρχει στα καταστήματα ένα άτομο ανά 16 τετραγωνικά μέτρα, απο ένα άτομο ανά 25 τ.μ. που είναι το όριο σήμερα.

Ακόμη, οι λοιμωξιολόγοι ανάβουν "πράσινο φως" ώστε απο τις 19 Ιουνίου να ανοίξουν οι παιδότοποι που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους και τα λούνα παρκ, καθώς και τα θεραπευτικά λουτρά και τα μασάζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση των λοιμωξιολόγων ειναι να επιτραπεί από την 1η Ιουλίου να λειτουργήσουν και οι κλειστοί κινηματογράφοι, με πληρότητα 50% και με θεατές μόνο όσους ειναι εμβολιασμένοι ή έχουν υποβληθεί σε self test.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις αποφάσεις της Κυβέρνησης αναμένονται στην έκτακτη ενημέρωση που θα γίνει στις 18:00, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη. Στην ενημέρωση θα συμμετέχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

