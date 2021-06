Κοινωνία

Δολοφονία Μπερδέση: Στην Πάτρα ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας

Στην Πάτρα έχουν στρέψει τα βλέμματα οι Αρχές. Αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση.



Καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον Τάσο Μπερδέση και που έχουν τεθεί στο κάδρο των ερευνών για την υπόθεση δολοφονίας του, πήραν οι αστυνομικοί του κλιμακίου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής που βρίσκονται από την Τετάρτη στην Πάτρα.

Από την πρώτη στιγμή η Ασφάλεια Αττικής που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 38χρονου Τάσου Μπερδέση είχε στρέψει το βλέμμα της στην Πάτρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Γνώμη» είχαν κληθεί στην Αθήνα κάποια άτομα για να δώσουν πληροφορίες, ενώ πλέον το κλιμάκιο κατέφθασε στην Πάτρα έχουν πλέον στοχεύσει τις έρευνες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Η μητέρα του δολοφονηθέντος Τάσου Μπερδέση, Γεωργία, μιλώντας στην «Αχαϊκή Πολιτεία», πριν από μερικές ημέρες είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ο δολοφόνος του παιδιού της μπορεί να ήταν στην κηδεία στη Μιτόπολη.

«Το νιώθω ως μάνα, το νιώθω ως μια διαίσθηση. Ο δολοφόνος ήταν στη Μιτόπολη» λέει χαρακτηριστικά, παροτρύνοντας, επιπλέον, τις Αρχές, να «ψάξουν καλά την Πάτρα».

Η 67χρονη μαυροφορεμένη γυναίκα ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν το παιδί της, ενώ η περιγραφή της για την ημέρα της κηδείας του γιου της συγκλονίζει.

