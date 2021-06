Life

Ασπαρτάμη: Είναι τελικά ασφαλής ή όχι;

Συνιστάται η καθημερινή κατανάλωση ασπαρτάμης;

Η ασπαρτάμη είναι ένα χαμηλών θερμίδων γλυκαντικό που αποτελείται από δύο αμινοξέα το ασπαρτικό οξύ και την φαινυλαλανίνη.

Τα αμινοξέα (επειδή γενικά τα αμινοξέα είναι συστατικά των πρωτεϊνών μπορούμε να πούμε: Τα αμινοξέα αποτελούν δομικά συστατικά των πρωτεϊνών, και μπορούν να βρεθούν σε όλα τα πρωτεϊνούχα τρόφιμα, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα όσπρια κλπ) αυτά είναι δυο από τα βασικά στοιχεία των πρωτεϊνών και βρίσκονται σε φυσική μορφή σε όλα τα πρωτεϊνούχα τρόφιμα όπως κρέας, σιτηρά, και γαλακτοειδή.

Η ασπαρτάμη είναι 180 φορές γλυκύτερη από την ζάχαρη, και γι’ αυτό χρειάζονται πολύ μικρές ποσότητες για να έχουμε το ίδιο γλυκαντικό αποτέλεσμα.

