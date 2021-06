Πολιτική

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η δική σας επιτυχία είναι και ευρωπαϊκή

"Πράσινο φως" στο Σχέδιο "Ελλάδα 2.0", ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με ευχαριστίες ξεκίνησε τον χαιρετισμό της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανεβαίνοντας στο βήμα της εκδήλωσης στην Αρχαία Αγορά, για την υποδοχή όπως είπε «εδώ στο λίκνο της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Φυσικά η δημοκρατία ανθεί όταν υπάρχει το φιλοσοφικό υπόβαθρο και εδώ ξεκίνησαν όλα».

Προς επίρρωση όσων νωρίτερα είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε: «Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή και όντως είναι καθοριστικοί οι καιροί που διανύουμε. Μετά από την πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας, τώρα σημειώνεται όλο και μεγαλύτερη επιτυχία. Υπάρχει πρόοδος στους εμβολιασμούς, η ανάκαμψη είναι σε εξέλιξη και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε να ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα και με αυτοπεποίθηση.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι -το γνωρίζω- ανυπομονούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για τις διακοπές τους. Το περιμέναμε τόσον καιρό! Και θέλω να σε ευχαριστήσω Κυριάκο για τη σημαντική συνεισφορά που είχε η ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid. Το χρησιμοποίησα σήμερα, για το ταξίδι μου».

Efharisto dear @PrimeministerGR!



Powered by #NextGenerationEU, Greece 2.0 is a solid roadmap for the future. pic.twitter.com/tThH8q4yDY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2021

Απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό τόνισε: «Θυμάμαι πολύ καλά όταν τον Ιανουάριο έθεσες πρώτη φορά την ιδέα αυτή και μου μίλησες για αυτή, είχαμε πει τότε ‘Ναι, αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνουμε'. Και σήμερα το έχουμε υλοποιήσει σε χρόνο ρεκόρ.

Ποτέ δεν θα ξεχάσω όμως πώς οι Ευρωπαίοι και εσείς οι Έλληνες δράσατε σε αυτή την πιο σκοτεινή περίοδο της κρίσης, της πανδημίας. Επιδείξατε αποφασιστικότητα, ψυχικό σθένος, αλλά πάνω από όλα πνεύμα αλληλεγγύης. Και αυτές είναι ακριβώς οι αξίες που διαπνέουν το Next Generation EU».

Αναφορικά στη συνέχεια με το πρόγραμμα για την Ανάκαμψη, η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε πως «δεν έχει όμοιο σε μέγεθος αλλά και φιλοδοξία. Είναι μια έκτακτη απάντηση σε μια έκτακτη κρίση. Αναμορφώνουμε την ήπειρό μας για τις επόμενες δεκαετίες, αναφερθήκατε στο τι θα γίνει στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0».

Ενθουσιασμένη, δίνω το πράσινο φως της @EU_Commission στο Σχέδιο Ανάκαμψης της ???? ύψους €30,5 δις.



Το σχέδιο είναι φιλόδοξο και θα οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνικό λαό.



Θα αναμορφώσει την Ελλάδα για δεκαετίες. Ας το αξιοποιήσουμε για τις επόμενες γενιές. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2021

Προχωράμε σε άνευ προηγουμένου ψηφιοποίηση των οικονομιών μας. Η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία γίνεται πραγματικότητα. Και εξοπλίζουμε τις κοινωνίες μας ώστε να είναι πιο ισχυρές και πιο ανθεκτικές.

Το σχέδιό μας ανέρχεται στα 800 δισεκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο ανάκαμψης στην Ευρώπη από το Σχέδιο Μάρσαλ και αυτή είναι η ανάκαμψη που χρειάζεται η Ευρώπη, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον».

Πράσινο φως στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»

Και στο σημείο αυτό η κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως το Σχέδιο της Ελλάδας παίρνει το πράσινο φως. Ανέφερε συγκεκριμένα: «Σήμερα με μεγάλη μου χαρά ανακοινώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, το «Ελλάδα 2.0» όπως το ονομάσατε. Αυτή η απόφαση έρχεται μετά από μια εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ήταν εξαιρετική. Έγινε λεπτομερής αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σχέδιο εκπονήθηκε εδώ, στην Ελλάδα, και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη που θα πετύχουν οι Έλληνες και θα ανήκει στους Έλληνες.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα αναδιαμορφώσει βαθιά την ελληνική οικονομία, η οποία θα αγκαλιάσει τη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που προβλέπει θα συμβάλλουν ώστε η Ελλάδα να καταστεί ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον. Περίπου το 40%, για την ακρίβεια είναι το 37,5% του Σχεδίου, θα στηρίξει τους πράσινους στόχους μας. Για παράδειγμα, από την προστασία του περιβάλλοντος μέσω κτιριακών αναβαθμίσεων μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ακόμα πιο σημαντικό, μέσω έργων για καθαρή και βιώσιμη κινητικότητα, ή μέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας, με την αποκατάσταση χιλιάδων στρεμμάτων γης, για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.

Το ελληνικό Σχέδιο είναι το ίδιο φιλόδοξο στον δεύτερο πυλώνα, αυτόν της ψηφιοποίησης. Το σχέδιο αφιερώνει πάνω από το 23% στην ψηφιοποίηση και θα υπάρξουν τεράστιες επενδύσεις: επενδύσεις σε δίκτυα 5G -το αναφέρατε κι εσείς- σε υποδομές ευρυζωνικών δικτύων για την διασύνδεση όλης της χώρας. Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Θα ψηφιοποιήσει τη δημόσια διοίκηση για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς όλους, θα δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Και βεβαίως θα βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών, ώστε οι Έλληνες να έχουν τα εφόδια που χρειάζονται για τις θέσεις εργασίας του αύριο.

Τέλος, το Σχέδιο ενέχει καίριες μεταρρυθμίσεις για τη δημόσια διοίκηση της χώρας, για παράδειγμα στο φορολογικό σύστημα και τη Δικαιοσύνη. Μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στην αγορά εργασίας με στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και να δημιουργηθούν δουλειές, νέες, βιώσιμες θέσεις εργασίας για το μέλλον».

«Η δική σας επιτυχία είναι και ευρωπαϊκή επιτυχία»

Συνολικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε πεπεισμένη πως «με αυτές οι μεταρρυθμίσεις και αυτό το Σχέδιο η Ελλάδα θα βγει πιο ισχυρή από ποτέ. Εν ολίγοις, το Σχέδιο ξεκάθαρα ικανοποιεί στα απαιτητικά κριτήρια που από κοινού θεσπίσαμε. Είναι φιλόδοξο, είναι διορατικό και -το πιο σημαντικό- θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ελλάδα, τους Έλληνες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Γιατί, όπως το γνωρίζουμε. το Next Generation EU θα δώσει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσαν ποτέ να δώσουν 27 μεμονωμένα σχέδια ανάκαμψης.

Η έγκρισή μας σήμερα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αποταμίευση 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τα επόμενα χρόνια. Όταν το Σχέδιο εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα είμαστε έτοιμοι να εκταμιεύσουμε τα πρώτα κεφάλαια τον Ιούλιο.

Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε φτάσει στο τέλος αυτού του ταξιδιού. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Η σκληρή δουλειά ξεκινά τώρα. Η εφαρμογή του φιλόδοξου σχεδίου της Ελλάδας αποτελεί πρόκληση, αλλά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Το καλό είναι πως σήμερα Ευρώπη και Ελλάδα είναι μαζί σε αυτό το εγχείρημα. Εμείς οι Ευρωπαίοι αποφασίσαμε να βγούμε από αυτή την κρίση μαζί και να τείνουμε χείρα βοηθείας ο ένας προς τον άλλο. Και μαζί γράφουμε Ιστορία. Για το λόγο αυτό, η δική σας επιτυχία, η επιτυχία της Ελλάδας, είναι και ευρωπαϊκή επιτυχία. Με υπερηφάνεια και εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό μας μέλλον παραδίδω σε εσένα, Κυριάκο, το Next Generation EU για την Ελλάδα», κατέληξε η κ. φον ντερ Λάιεν.

