Ερντογάν για S-400: Είπα στον Μπάιντεν ότι δεν αλλάζουμε στάση

Αμετανόητος oΤούρκος πρόεδρος παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στην Άγκυρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δηλώνει ότι είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι η Αγκυρα δεν θα αλλάξει στάση για το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, για το οποίο η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις κατά της Τουρκίας, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μπάιντεν και Ερντογάν εμφανίσθηκαν ευδιάθετοι μετά την συνάντησή τους, αν και δεν είχαν να ανακοινώσουν κάτι θετικό ως προς τα θέματα που τους χωρίζουν, όπως οι S-400, η Συρία και άλλα.

Κατά την διάρκεια πτήσης από το Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να αναλάβει πολύ περισσότερες ευθύνες» στο Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και των νατοϊκών δυνάμεων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Είπα στον Μπάιντεν ότι δεν πρέπει να περιμένουν από τη Τουρκία να κάνει κάτι διαφορετικό ως προς τα θέματα των F-35 και των S-400, διότι κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για τα F-35 και δώσαμε τα απαιτούμενα χρήματα. Πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Θα διεκδικήσουμε όλα μας τα δικαιώματα. Την προσεχή περίοδο, οι υπουργοί μας των Εξωτερικών, της Αμυνας και οι επικεφαλής της αμυντικής Βιομηχανίας θα προχωρήσουν αυτήν την διαδικασία πραγματοποιώντας συναντήσεις με τους ομολόγους τους», δήλωσε ο Ερντογάν

Αγκυρα και Ουάσινγκτον προσπαθούν να βάλουν στην άκρη τις διαφορές του και να επικεντρώσουν στους τομείς συνεργασίας, όπως το Αφγανιστάν και την Συρία, αν και η Τουρκία έχει εξοργισθεί από την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τους κούρδους αντάρτες των YPG στην Συρία.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετέφερε στον Τζο Μπάιντεν τις απόψεις του για το θέμα κατά την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Τουρκία προσφέρθηκε να αναλάβει την ασφάλεια και την λειτουργία του αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και των νατοϊκών δυνάμεων. Ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η Τουρκία θα διαδραματίσει ρόλο κλειδί στο Αφγανιστάν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Την περασμένη εβδομάδα οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι η Τουρκία θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από το Αφγανιστάν στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων, απορρίπτοντας έτσι την πρόταση της Αγκυρας για το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Οι ταλιμπάν αρνήθηκαν τον Απρίλιο να συμμετάσχουν σε ειρηνευτική διάσκεψη για το Αφγανιστάν υπό την αιγίδα της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τους Ταλιμπάν για το θέμα, αλλά δεν υπάρχουν ζητήματα με τον σχεδιασμό της αποστολής ως προς το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

