Κριμαία: Boeing με 284 επιβάτες βγήκε εκτός διαδρόμου την ώρα της προσγείωσης

Το αεροδρόμιο έκλεισε και ακυρώθηκαν προσωρινά οι πτήσεις από και προς αυτό. Τι ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του αεροδρομίου για το περιστατικό.

Ένα επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing 767 βγήκε από τον διάδρομο στο αεροδρόμιο της πόλης Συμφερούπολη, στην προσαρτηθείσα από την Ρωσία Κριμαία, με αποτέλεσμα να κλείσει ο διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου.

Το αεροσκάφος γλίστρησε κατά την προσγείωσή του με αποτέλεσμα να βγει από τον διάδρομο, αλλά όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του αεροδρομίου, το περιστατικό δεν σχετίζεται με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κριμαία κατά την διάρκεια της νύχτας

Οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο αυτό αλλά και προς άλλους προορισμούς ακυρώθηκαν προσωρινά, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του αεροδρομίου, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 284 επιβάτες, ανήκε στην αεροπορική εταιρεία «Ικάρ» και είχε αναχωρήσει από την Μόσχα με προορισμό την Κριμαία.

