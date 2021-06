Life

Ντουέιν Τζόνσον: Ήμουν πολύ τυχερός με την καριέρα μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «αντισυμβατικό» ταξίδι του Ντουέιν Τζόνσον στο Χόλιγουντ τον οδήγησε να γίνει ένας από τους πιο καλά αμειβόμενους ηθοποιούς στον κόσμο.

Ο Ντουέιν Τζόνσον βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των 100 λόγων που αγαπά κάποιος την Αμερική, και για τον λόγο αυτό ο ηθοποιός δηλώνει: «Είμαι πολύ τυχερός».

Το «αντισυμβατικό» ταξίδι του Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) στο Χόλιγουντ τον οδήγησε να γίνει ένας από τους πιο καλά αμειβόμενους ηθοποιούς στον κόσμο. Η αναπτυσσόμενη επιχειρηματική αυτοκρατορία του περιλαμβάνει εταιρεία παραγωγής, παρασκευή τεκίλας, και ενεργειακού ποτού, καθώς και συνεργασία με εταιρεία αθλητικής ένδυσης.

Η νέα του ταινία, «Jungle Cruise», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο τρενάκι του θεματικού πάρκου Walt Disney World, που βάζει τους επισκέπτες να «ταξιδέψουν» μέσα από ένα πλήθος ποταμών του κόσμου, θα κάνει το ντεμπούτο της στις αίθουσες και στην Disney + Premier στις 30 Ιουλίου.

«Αισθάνομαι υπέροχα. Ήμουν τυχερός με την καριέρα μου και έχω ευλογηθεί», λέει ο Τζόνσον, ο οποίος φωτογραφήθηκε στη Χαβάη για το τρέχων τεύχος του People. «Είμαστε εδώ στη Χαβάη, όπου μεγάλωσα. Ήμουν το παιδί που δυσκολευόταν να κάνει τα μαθήματά του και να πάει σχολείο και ποτέ δεν περίμενα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρά ότι θα ήμουν στο εξώφυλλο του περιοδικού».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Τζόνσον αισθάνθηκε ακόμη πιο ευγνώμων για τη ζωή του με τη σύζυγο του Λόρεν Χασιάν, και τις τρεις κόρες του.

«Ήταν μια αναστάτωση για εμάς», παραδέχεται ο ηθοποιός. «Κάθε μέρα έκανα κάτι περίεργο..Σηκωνόμουν και ντυνόμουν σαν να πήγαινα κάπου, εννοώ, παπούτσια... όλα. Αυτό όμως, με βοήθησε ψυχολογικά. Σε σχέση με τον γάμο, συνειδητοποιείς ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις αντιδράσεις μας γιατί η υπομονή εξαντλείται» καταλήγει ο ηθοποιός.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Αντιμέτωπος με τα ισόβια ο καθ’ ομολογίαν δράστης (βίντεο)

Αυτοψία Χατζηδάκη στον ΕΦΚΑ Αγίας Παρασκευής: από τους 35 υπαλλήλους έλειπαν οι 14

Euro 2020 - Έρικσεν: Έβαλε βηματοδότη και παίρνει εξιτήριο