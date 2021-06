Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις - ΑΑΔΕ: οδηγός για τους κωδικούς

Αναλυτικές απαντήσεις για τους κωδικούς συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης





Αναλυτικές απαντήσεις δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για τους κωδικούς συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης με αφορμή την πρόσφατη παρέμβασή του για το θέμα αυτό.



Ειδικότερα η ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής:



1. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για τον Πίνακα 5 (Δευτερεύουσα κατοικία)

Εντοπίστηκε πρόβλημα ορθής απεικόνισης της δευτερεύουσας κατοικίας στην εκτύπωση, ενώ τα υπόλοιπα πεδία όπως και ο υπολογισμός του τεκμηρίου εμφανίζονταν ορθά. Το πρόβλημα έχει ήδη διορθωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και πριν από την αποστολή της επιστολής σας.



2. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για το τεκμήριο αγοράς ακινήτων (κωδ. 735-736)

Σύμφωνα με το νόμο, στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου, ως δαπάνη αγοράς λαμβάνεται το πραγματικό τίμημα, όπως έχει καταγραφεί στα ηλεκτρονικά βιβλία μεταγραφής Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων των ΔΟΥ και όχι η τυχόν μικρότερη αντικειμενική αξία. Οπότε στην

περίπτωση αναγραφής στη δήλωση μικρότερου ποσού, η δήλωση οδηγείται για έλεγχο στη ΔΟΥ και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αποστείλει ψηφιακά το αντίστοιχο συμβόλαιο αγοράς στη ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της δήλωσης.

Συνεπώς, όσα αναφέρονται στην επιστολή σας δεν είναι «σφάλμα», αλλά εφαρμογή των συστημικών ελέγχων για την ορθή δήλωση των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα συμβόλαια που οι φορολογούμενοι έχουν υπογράψει.



3. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για τους εξαιρούμενους από τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κωδ. 023-024) και κωδικοί πληττομένων (κωδ.985-986)

Οι κωδικοί αυτοί 023-024 αφορούν τα πρόσωπα που γενικώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση επίκλησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς και, ειδικά για φέτος, τους φορολογουμένους άνω των 60 ετών (ειδικά για τους τελευταίους, η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από το αρχείο του μητρώου της ΑΑΔΕ).

Οι κωδικοί αυτοί δεν συμπληρώνονται από πληττόμενους από την πανδημία. Γι' αυτούς, προστέθηκαν επιπλέον κωδικοί στον πίνακα 9 (κωδ.985-986), οι οποίοι προ- συμπληρώνονται με βάση τα διαθέσιμα αρχεία και οι φορολογούμενοι αυτοί απαλλάσσονται φέτος τόσο από την υποχρέωση επίκλησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες όσο και, υπό προϋποθέσεις, από για τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση δικαιούχων εξαίρεσης από την επίκληση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που δεν έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Ε1.



4. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κωδ. 049-050)

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, και φέτος οι κωδικοί 049-050 δεν προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, καθώς την πλήρη εικόνα των εν λόγω δαπανών έχει ο ίδιος φορολογούμενος. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, υπάρχει σχετικό πεδίο όπου ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να δει τα ποσά ετήσιων δαπανών που έχει αποστείλει γι' αυτόν η τράπεζά του. Εφόσον συμφωνεί με αυτά, μπορεί να μεταφέρει το άθροισμα τους στους παραπάνω κωδικούς. Εφόσον διαπιστώσει κάποιο σφάλμα, μπορεί να συμπληρώσει το ορθό κατά την κρίση του ποσό. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή είναι από ετών γνωστή και δεν αποτελεί ειδικό ζήτημα ή πρόβλημα των φετινών δηλώσεων.



5. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για την προσυμπλήρωση ποσών που αποτελούν εισόδημα ή αποζημίωση (κωδ.617-618 και κωδ.781-782, αντίστοιχα)

Για τα ποσά που υπόκεινται σε φόρο ή αποτελούν εισόδημα που όμως απαλλάσσεται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης (κωδ. 617 - 618), διενεργείται προσυμπλήρωση από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι φορείς που τα χορήγησαν. Αν δεν έχει αποσταλεί σχετικό αρχείο από τον αρμόδιο φορέα, μπορούν να συμπληρωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο (κωδ. 657 - 658).

Τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά αποζημίωση συμπληρώνονται προαιρετικά από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 781 - 782 και χρησιμεύουν μόνο στην κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η συντριπτική πλειονότητα των ενισχύσεων που δόθηκαν εντός του 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Όπως γνωρίζετε, τα ποσά των κωδικών 781 -782 συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, ο οποίος τα γνωρίζει και τα επικαλείται. Ωστόσο, για την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, για πρώτη φορά φέτος, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε προσυμπλήρωση των κωδικών 781 - 782. Ειδικότερα, από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει προσυμπληρώσει στους κωδικούς αυτούς ποσά Επιστρεπτέας Προκαταβολής και Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού που καταβλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της ΑΑΔΕ και είναι σε διαρκή συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που χορήγησαν αντίστοιχες ενισχύσεις αποζημιωτικού χαρακτήρα, ώστε να τις συμπεριλάβει και αυτές στους κωδικούς 781 - 782.



6. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για το περιεχόμενο αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε2)

Τα ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος, δεν αναγράφονται στη δήλωση (Ε2), καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Τα παραπάνω εξηγήθηκαν και στο από 7.6.2021 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/dt 07.06.2021..pdf)



7. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για την συμπλήρωση ποσών που αποτελούν αφορολόγητα έσοδα (πίνακας ΣΤ' εντύπου Ε3)

Στο έντυπο Ε3 μεταφέρονται από την επιχείρηση τα δεδομένα των βιβλίων της, στα οποία πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και οι αποζημιώσεις ή επιχορηγήσεις που η επιχείρηση έλαβε για την αντιμετώπιση των συνεπειών του covid 19. Τα πεδία του πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 δεν προσυμπληρώνονται.

Έχοντας την πεποίθηση ότι τα ανωτέρω απαντούν στα ζητήματα που θέσατε με την από 14/6/2021 επιστολή σας, οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας να σας παράσχουν περισσότερες διευκρινίσεις εφόσον απαιτηθεί, αλλά και να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θεωρείτε ότι αφορά την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων."

