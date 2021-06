Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου και Χαρδαλιάς για τα κρούσματα και την άρση μέτρων (βίντεο)

Η ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Η ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

