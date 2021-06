Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – μεταλλάξεις: ξεπέρασαν τα 1300 τα νέα κρούσματα

Πόσες νέες μολύνσεις από παραλλαγές του ιού εντοπίστηκαν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, την τελευταία εβδομάδα. Ποια είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Πέμπτης για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.944 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 26 Απριλίου έως 08 Ιουνίου 2021. Από τον έλεγχο των 1.939 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 1.367 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 427 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 5 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest).

Εκ των 1.367 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 1.358 αφορούν στο Β.1.1.7 (Variant VOC 202012/01), 3 αφορούν στο B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02), 5 αφορούν στο B.1.617.2 (VOC-21APR-02) και 1 αφορά στο P.1.2 (VOC-21JAN-02).

Εκ των 427 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 421 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K), 5 αφορούν στο C.36 και 1 αφορά στο ΑΤ.1.

Επιπλέον, αναδείχθηκαν 5 δείγματα με το στέλεχος B.1.525 (VOI), 7 με B.1.1.523 (Variant E484K), 2 με Β.1.623 και 1 με C.11

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 17.766 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 15.519 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.538 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 709 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 15.519 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση που έχουν απομονωθεί είναι το Β.1.1.7 (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 77,68%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 8,51% και το B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,29%

Από τα 1.538 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.390 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 24,64% αφορούν στο στέλεχος Β.1.1.7 (Variant VOC 202012/01), 61,12% στο B.1.1.318 (Variant E484K) και 3,32% στο B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02).

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 111 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 102 αφορούν στο Β.1.1.7 (Variant VOC-202012/01), 4 στο B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02), 1 στο B.1.525 (VOI), 1 στο B.1.617.2 (VOC-21APR-02), 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01) και 2 στο Β.1.1.318 (Variant E484K).

