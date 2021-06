Υγεία - Περιβάλλον

Tα 5 “ηχηρά” σημάδια που υποδηλώνουν έλλειψη μαγνησίου

Πώς θα καταλάβεις αν χρειάζεσαι συμπληρώματα διατροφής.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Ακαδημία Επιστημών, η συνιστώμενη ημερήσια δόση μαγνησίου είναι 420 mg για τους άνδρες και 320 mg για τις γυναίκες.

Πότε είναι πιο πιθανό κάποιος να παρουσιάσει έλλειψη μαγνησίου;

Σύμφωνα με την Αναστασία Δουλγέρη, Διαιτολόγο – Διατροφολό, ειδική στην διατροφή αθλητών, η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος που μπορεί να παρουσιαστεί έλλειψη μαγνησίου καθώς και με το πέρας της ηλικίας. Επίσης, αν έχεις προβλήματα δυσαπορρόφησης του εντέρου, διαβήτη ή προβλήματα με τον θυρεοειδή. Ακόμα και η χρόνια λήψη φαρμάκων όπως τα διουρητικά, τα αντιόξινα και τα κορτικοστεροειδή μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα μαγνησίου αρνητικά.

Το πιο συχνό σύμπτωμα της έλλειψη μαγνησίου, πάντως, είναι η εξάντληση, εξηγεί η κυρία Δουλγέρη, η οποία όμως μπορεί να συνδέεται και με άλλα αίτια. Υπάρχουν και κάποια άλλα πιο ηχηρά σημάδια που μπορεί να συνδέονται με την έλλειψη μαγνησίου:

Έχεις αϋπνία

Κι όμως μπορεί να συνδέεται με την ανεπάρκεια μαγνησίου. Φυσικά δεν αποτελεί η έλλειψη μανγησίου το αποκλειστικό αίτιο της αύπνίας. Όμως, σε περίπτωση που τα επίπεδα του μαγνησίου είναι ανεπαρκή, τα συμπληρώματα μπορεί να βοηθήσουν -μεταξύ άλλων- και στην αϋπνία.

Έχεις άγχος, κατάθλιψη και «νεύρα»

Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι το μαγνήσιο μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Δεν θα πρέπει όμως ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων να στηρίζεται στη λήψη μαγνησίου. Μπορεί όμως να βοηθήσει μια διατροφή πλούσια σε μαγνήσιο. Γενικά, η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να συνδέεται και με έναν γενικότερο εκνευρισμό λόγω του ότι επηρεάζει αρνητικά το νευρικό σύστημα.

