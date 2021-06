Οικονομία

Σκυλακάκης για την ανάκαμψη της οικονομίας στον ΑΝΤ1: 3,9 δισ. ευρώ τον Ιούλιο στην Ελλάδα (βίντεο)

Τι είπε ο αναπληρωτής Υπ. Οικονομικών για τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, καθώς και την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για το “πράσινο φως” στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Οικονομίας “Ελλάδα 2.0” μίλησε στον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξηγώντας πότε αναμένονται τα πρώτα χρήματα στην Ελλάδα, πώς αναμένονται να δημιουργηθούν ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας, ενώ απάντησε στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι “μένουν εκτός οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις”.

«Τα πρώτα χρήματα θα έρθουν τον Ιούλιο, αν όλα πάνε καλά. Τέλη Ιουλίου είναι ο στόχος μας. Είναι περίπου 7,5 δισ. ευρώ συνολικά φέτος που θα έρθουν. Τα πρώτα 3,9 δισεκατομμύρια είναι τον Ιούλιο», ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης.

Διευκρίνισε πως «θα δαπανήσουμε από αυτά, περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Μεγάλη έμφαση θα είναι στην κατάρτιση, στις δεξιότητες, στα προγράμματα “Εξοικονομώ”, στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του Κράτους και σε κάποια μεγάλα έργα υποδομής που ξεκινούν άμεσα.»

«Το σχέδιο ανάκαμψης έχει σαν στόχο το “Ελλάδα 2.0” να πάει κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικές επενδύσεις που δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας», επεσήμανε ο κ. Σκυλακάκης, εξηγώντας πως «ένας δρόμος μπορεί έμμεσα να δημιουργήσει κάποιες νέες θέσεις εργασίας, αλλά πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια έχει μία επένδυση που τελειώνει, υλοποιείται… ένα ξενοδοχείο, ένα εργοστάσιο, ένα μεγάλο έργο ενέργειας… και αφήνει άμεσα καλές νέες θέσεις εργασίας.»

Όπως είπε, «Μιλάμε, τώρα, για έναν στόχο κινητοποίησης 59 δισ. επενδυτικών πόρων, από τα οποία περίπου 45-46 δισ. ευρώ θα είναι τέτοιου είδους επενδύσεις, που θα αφήνουν νέες θέσεις εργασίας. Εξ και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προβλέψει 180.000-200.000 νέες θέσεις εργασίας, μόνιμες, καλής ποιότητας, στο τέλος του προγράμματος.»

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι το σχέδιο αφήνει… εκτός τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε πως η αντιπολίτευση δεν έχει ελέγξει καθόλου το πρόγραμμα. Ανέφερε ότι «Έχουμε 1,5 δις ευρώ σε επιδοτήσεις, αποκλειστικά σχεδόν για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και στο κομμάτι των δανείων, που είναι πολύ μικρότερη η επιδότηση γιατί είναι μόνο στο επιτόκιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - αυτές που έχουν ή αυτές που θα αποκτήσουν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια τραπεζικό προφίλ - έχουν ένα σαφές πλεονέκτημα. Ότι σήμερα δανείζονται με 4%-7% μια μικρομεσαία επιχείρηση, συνεπώς από το μηδενικό επιτόκιο που θα είναι το δάνειο, θα έχει πολύ μεγαλύτερο όφελος από μία μεγάλη, που δανείζεται με 1%-2%.»

