Χαρδαλιάς για κορονοϊό: νέα χαλάρωση των μέτρων και άνοιγμα δραστηριοτήτων (βίντεο)

Ανοίγουν λούνα παρκ και παιδότοποι. Οι αλλαγές σε λιανεμπόριο. Ποια είναι η μοναδική Περιφερειακή Ενότητα της χώρας που καταγράφεται αύξηση του ιικού φορτίου.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκινώντας την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, τόνισε ότι οι επιδημιολογικοί δείκτες εξακολουθούν να παρουσιάζουν βελτίωση κι αυτό μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε νέα χαλάρωση περιοριστικών μέτρων, αλλά και σε άνοιγμα δραστηριοτήτων.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε σε μια σειρά από αλλαγές που θα ισχύσουν στον τουρισμό και συγκεκριμένα τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εισέρχονται οι τουρίστες στην χώρα μας, ανάλογα με την προέλευση τους. Συμπλήρωσε επίσης πως για όλους τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, υπάρχει η υποχρέωση για τη διενέργεια 2 self test την εβδομάδα με το κόστος για το ένα να καλύπτεται από το κράτος και για το άλλο από τον εργοδότη τους.

Από τις 19 Ιουνίου θα αυξηθεί ο αριθμός των πελατών μέσα στα καταστήματα, καθώς θα προβλέπεται ένα άτομο ανά 16 τ.μ., έναντι ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. που ισχύει σήμερα.

Οι ειδικοί εισηγήθηκαν επίσης και έγινε δεκτό, από τις 19 Ιουνίου το άνοιγμα των παιδότοπων που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους, των λούνα παρκ με αυστηρούς όρους λειτουργίας, των θεραπευτικών λουτρών και κέντρων μασάζ.

Ακόμη, άναψε το "πράσινο φως" για το άνοιγμα των κλειστών κινηματογράφων, από την 1η Ιουλίου με 50% πληρότητα και την είσοδο να επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή σε θεατές που έχουν κάνει self test.

Επίσης όσο έχουν εμβολιαστεί πλήρως, θα μπορούν να γυμνάζονται σε γυμναστήρια και χώρους άθλησης, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να φορούν προστατευτική μάσκα.

Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος στην γενικότερη επιδημιολογική εικόνα, είπε ότι είναι ξεκάθαρη η μείωση του ιικού φορτίου και μια σειρά από Περιφερειακές Ενότητες κατεβαίνουν επίπεδο. Στον αντίποδα αύξηση του ιικού φορτίου παρατηρείται μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, η οποία από το επίπεδο 2 πηγαίνει στο επίπεδο 3.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές

Η Ειδική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά τη συνεδρίασή της σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου, ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Αναφορικά με το λιανεμπόριο, από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 τη μείωση της αναλογίας των πελατών σε 1 ανά 16 τ.μ. από 1 ανά 25 τ.μ. με σκοπό την αποφυγή ουράς εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές συμπλέκονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων.

Επανέναρξη λειτουργίας παιδοτόπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες και αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία.

Επαναλειτουργία Luna Parks από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Αποστάσεις τουλάχιστον 4m μεταξύ των μηχανημάτων έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας.

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και πελάτες.

- Διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού.

- Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το παιχνίδι.

- Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίκτες.

- Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών.

- Διαγραμμίσεις για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρων απόστασης όπου υπάρχει ουρά αναμονής.

- Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας / υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις τις επιχείρησης.

- Αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία

Επαναλειτουργία των Υπηρεσιών Ευεξίας από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία με τους κάτωθι ΚΑΔ:

- ΚΑΔ 96.04.10.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κ.λπ.)

- ΚΑΔ 96.04.10.04 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών

- ΚΑΔ 96.04.10.04 Υπηρεσίες μασάζ (εκτός θεραπευτικού μασάζ)

Δυνατότητα εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών (κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας) από 1ης Ιουλίου 2021 με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης. Σύσταση για την εγκατάσταση φίλτρων HEPA.

Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης ενός (1) μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα.

Για την έναρξη των πανηγυριών πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία που το ποσοστό του πληθυσμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που έχει εμβολιασθεί με μία δόση είναι >50%

Σύσταση προς τους συμμετέχοντες για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων πριν την συμμετοχή τους στην πανήγυρη (PCR 72 ωρών ή RAT 48 ωρών ή self-test 24 ωρών)

Εφαρμογή των μέτρων Δημόσιας Υγείας (τήρηση αποστάσεων, αντισηπτικά σε τραπέζια κλπ) με ευθύνη της οικείας Δημοτικής Αρχής

Η εισήγηση των μελών της Επιτροπής θα επαναξιολογείται σύμφωνα και με την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος και τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα προκύπτουν μετά την διεξαγωγή των συγκεκριμένων εκδηλώσεων.

