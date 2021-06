Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: ο άντρας της σκότωσε την Καρολάιν

Ο 33χρονος σύζυγος της αδικοχαμένης κοπέλας ομολόγησε το έγκλημα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε ότι αφορά την δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει στη διάθεση της ακλόνητα στοιχεία, που δείχνουν ότι ο δολοφόνος της άτυχης γυναίκας είναι ο άντρας της Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ομολόγησε πριν από λίγο το έγκλημα.

Για το λόγο αυτόν του ζητήθηκε χθες να επιστρέψει στην Αθήνα και να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, ενώ βρισκόταν στην Αλόννησο για το μνημόσυνο της αδικοχαμένης Καρολάιν.

