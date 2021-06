Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Γιατί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΓΑΔΑ ο σύζυγος της Καρολάιν

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση. Τα τρία νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως κι ανατρέπουν τα δεδομένα.

Διευκρινίσεις σχετικά με την μεταφορά του 32χρονου συζύγου της Καρολάιν σήμερα στη ΓΑΔΑ έδωσε σε ενημέρωσή της η αστυνομία, σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας στα Γλυκά Νερά.

Η ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε την ύπαρξη νέων στοιχείων και γι’ αυτό τον λόγο, όπως υπογραμμίστηκε, κλιμάκιο μετέβη στην Αλόννησο, προκειμένου να μεταφέρει τον πιλότο στην Αθήνα, όντας ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της υπόθεσης.

Όπως τονίστηκε, «τα στοιχεία δεν μπορούν να περιμένουν» και η μεταφορά θα μπορούσε να είχε γίνει από χθες, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, η αστυνομία σεβάστηκε την επιθυμία του 32χρονου να παραστεί στο μνημόσυνο για την εκλιπούσα.

Τα τρία νέα ευρήματα που πυροδότησαν ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση ήταν:

Το βιομετρικό ρολόι που φορούσε στο χέρι της η Καρολάιν, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει παλμούς, την ώρα που η μαρτυρία του συζύγου της θα έπρεπε να δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ζωής για την 20χρονη.

το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει παλμούς, την ώρα που η μαρτυρία του συζύγου της θα έπρεπε να δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ζωής για την 20χρονη. Η αφαίρεση των καρτών μνήμης από τις κάμερες του σπιτιού, από την οποία προέκυπτε απόκλιση συγκριτικά με όσα είχε καταθέσει ο 32χρονος, ο οποίος έχει παραθέσει συγκεκριμένη ώρα φυγής των δραστών και συγκεκριμένη ώρα που αφαιρούν την κάρτα SIM . Όμως, οι ώρες αυτές φαίνεται ότι διαψεύδονταν τα εργαστηριακά δεδομένα.

. Όμως, οι ώρες αυτές φαίνεται ότι διαψεύδονταν τα εργαστηριακά δεδομένα. Η «ύποπτη» δραστηριότητα που κατεγράφη στο κινητό του την ώρα του περιστατικού, στο οποίο, ωστόσο, ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν δεμένος και ακινητοποιημένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kathimerini.gr, για την υπόθεση έχει κληθεί να καταθέσει ακόμη ένα άτομο του περιβάλλοντος του ζευγαριού.

Στα στελέχη της Ασφάλειας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είχε εκφραστεί τα τελευταία 24ωρα αισιοδοξία για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

