Το Eurogroup άναψε το “πράσινο” φως για την εκταμίευση 748 εκ. ευρώ στην Αθήνα

Την ικανοποίησή του για την απόφαση από το Eurogroup, εκταμίευσης του πέμπτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ύψους 748 εκατ. ευρώ, εξέφρασε σήμερα από το Λουξεμβούργο, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Αναγνωρίστηκε, για ακόμη μία φορά, από όλους τους συμμετέχοντες, η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, σημειώνοντας ότι το Eurogroup, συζήτησε και αξιολόγησε θετικά τη 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.

Παράλληλα, τόνισε ότι επικροτήθηκε η προώθηση και υλοποίηση, παρά τις αντίξοες συνθήκες, σημαντικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, όπως είναι - μεταξύ άλλων - η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η ολοκλήρωση του "οικοδομήματος" του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, η πρόοδος που σημειώθηκε στην αξιοποίηση του Ελληνικού, η ενεργοποίηση του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η μεταρρύθμιση των αντικειμενικών αξιών και ο νέος εργασιακός νόμος.

Εξάλλου, ο Χ. Σταϊκούρας τόνισε ότι το Eurogroup χαιρέτισε την υποβολή του «συνεκτικού, ώριμου και ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τη χώρα μας. Σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε, σήμερα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ, που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι συζητήθηκε, αφού συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, η πρόταση της Κυβέρνησης για τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε 5 ελληνικά νησιά (Χίος, Λέρος, Σάμος, Κως και Λέσβος), όσο λειτουργούν σε αυτά δομές αιτούντων άσυλο. Πρόταση η οποία, την επόμενη εβδομάδα, θα νομοθετηθεί.

«Η Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη των εταίρων, των θεσμών, των αγορών, των επενδυτών, των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και - πρωτίστως - της ελληνικής κοινωνίας, συνεχίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισχυρή και ταχεία ανάκαμψη και υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

