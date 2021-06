Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΜΑ: Τα εμβόλια προστατεύουν, προς το παρόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί προστατεύουν από όλα τα στελέχη τα οποία κυριαρχούν στην ΕΕ.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση της αίτησης για επέκταση της χρήσης του εμβολίου για την COVID19, της Moderna, στους νέους ηλικίας από 12 μέχρι 17 ετών, ανέφερε ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του ΕΜΑ, Νοέλ Γουατιόν κατά την τακτική συνέντευξη τύπου για τα εμβόλια και τις θεραπείες. Σημείωσε πως τα αποτελέσματα αναμένονται τον Ιούλιοε.

Παράλληλα, προσέθεσε ότι το εμβόλιο έχει ήδη λάβει έγκριση για τις ηλικίες 18 ετών και άνω, τον περασμένο Ιανουάριο και τόνισε ότι το ζήτημα των παραλλαγών είναι κάτι το οποίο παρακολουθεί στενά ο ΕΜΑ.

«Προς το παρόν φαίνεται ότι τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί προστατεύουν από όλα τα στελέχη τα οποία κυριαρχούν στην ΕΕ, αλλά χρειάζεται να είμαστε σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε ο κ. Γουατιόν.

Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι τέσσερα εμβόλια βρίσκονται στη διαδικασία της κυλιόμενης αξιολόγησης. Πρόκειται για τα: Curevac, Novavax, Sinovac και Sputnik, ενώ δεν έχουν κατατεθεί αιτήσεις για έγκριση.

«Γνωρίζουμε την πιθανότητα της χρήσης δύο διαφορετικών εμβολίων στα κράτη-μέλη» επισήμανε ο Mάρκο Καβαλέρι, επικεφαλής της Στρατηγικής εμβολιασμού, ο οποίος σημείωσε ότι αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχτεί επιτυχημένη στο παρελθόν.

«Έχουμε ωστόσο περιορισμένες αποδείξεις όσον αφορά στα εμβόλια του κορονοϊού , αλλά κάποιες αρχικές μελέτες έδειξαν ότι πράγματι ότι η απάντηση μοιάζει να είναι ικανοποιητική» προσέθεσε ο Καβαλέρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Self test - Κοντοζαμάνης: Στα σούπερ μάρκετ στην Αχαΐα

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Γιατί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΓΑΔΑ ο σύζυγος της Καρολάιν

Euro 2020: Αποθέωση για Έρικσεν στο Δανία-Βέλγιο (βίντεο)