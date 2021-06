Αθλητικά

Euro 2020: το Βέλγιο νίκησε με ανατροπή τη Δανία

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ζευγάρωσαν τις νίκες τους και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

Η Δανία ήθελε όσο τίποτα την πρώτη της νίκη στο Euro 2020, για να την αφιερώσει στον Κρίστιαν Έρικσεν, ωστόσο, ο Κέβιν Ντε Μπρόιν της χάλασε τα σχέδια.

Μπροστά σε 25.000 οπαδούς, στη συντριπτική τους πλειοψηφία της σκανδιναβικής ομάδας, στο «Πάρκεν Παρκ» της Κοπεγχάγης, το Βέλγιο με την πρώτη ανατροπή στην τελική φάση της διοργάνωσης, νίκησε με 2-1 τους Δανούς, για την 2η αγωνιστική του Β΄ ομίλου και με το 2Χ2 μέχρι τώρα έγινε η 2η ομάδα μετά την Ιταλία που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του τουρνουά.

Η κίνηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να ρίξει στη μάχη στο 46΄ τον Κέβιν Ντε Μπρόιν αποδείχθηκε... ματ. Ο Βέλγος μέσος έβγαλε μαγική ασίστ στο 55΄ για το 1-1 από τον Τοργκάν Αζάρ και 15 λεπτά μετά, με ιδανικό πλασέ χάρισε το «τρίποντο» στους «κόκκινους διαβόλους».

Η Δανία υπέστη τη δεύτερη σερί ήττα της, μετά το 0-1 από την Φινλανδία και πλέον ελπίζει σε ένα θαύμα για να συνεχίσει ως μία από τις τρίτες καλύτερες ομάδες του Euro. Αυτό θα φανεί στο τελευταίο ματς που έχει να δώσει με την Ρωσία...

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί μόλις μία φορά στο παρελθόν σε κορυφαία διοργάνωση κι αυτή ήταν στο Ευρωπαϊκό του 1984, τότε που η Δανία είχε επικρατήσει με 3-2. Απόψε, όμως, το Βέλγιο πήρε τη νίκη για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά το 4-2 του Νοεμβρίου του 2020 και 2-0 του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, στο πλαίσιο του Nations League.

Η Δανία μπήκε αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο να μην επιτρέψει στους Βέλγους να κάνουν το παιχνίδι τους, γνωρίζοντας ότι εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο τα πράγματα θα γίνονταν πάρα πολύ δύσκολα.

Η ομάδα του Χιούλμαντ ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 2ο λεπτό με το σουτ του Πόουλσεν, μετά το τραγικό λάθος του Ντεναγιέρ, γκολ που ανέβασε στα ύψη την ψυχολογία των γηπεδούχων, που στη συνέχεια ήταν σαφώς πιο απειλητικοί και θα μπορούσαν να είχαν μπει με προβάδισμα δύο τερμάτων στ΄ αποδυτήρια.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επηρεάστηκαν από το γρήγορο γκολ που δέχτηκαν, δεν μπορούσαν να επιβάλλουν το ρυθμό τους κι έμοιαζαν «μπλοκαρισμένοι» στη μεσοεπιθετική τους γραμμή, που αποτελεί και το μεγάλο τους «όπλο». Η ομάδα του Μαρτίνεθ δεν ήταν καθόλου απειλητική και με βάση την εικόνα της στο πρώτο ημίχρονο δεν εδικαιούτο τίποτα περισσότερο.

Η είσοδος του Κέβιν Ντε Μπρόιν στο δεύτερο μέρος, σε συνδυασμό με την αφύπνιση του Λουκάκου, άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Ο Βέλγος μέσος πήρε την θέση του Μέρτενς (σ.σ. 100ή συμμετοχή του με την φανέλα της Εθνικής, πέμπτος παίκτης που το καταφέρνει στην ιστορία των red devils) και στο 55΄ με μαγική ασίστ, αφού είχε υποδεχθεί την μπάλα από την ατομική προσπάθεια του Λουκάκου, έδωσε έτοιμο γκολ στον Τοργκάν Αζάρ που σαν σε προπόνηση ισοφάρισε (1-1).

Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ντε Μπρόιν, «σφράγισε» με τον ιδανικότερο τρόπο την επιστροφή του στο αρχικό σχήμα, μετά τον τραυματισμό του στον τελικό του Champions League, σκοράροντας με εξαιρετικό πλασέ στο 70΄ το νικητήριο γκολ των Βέλγων.

Διαιτητής: Μπγιορν Κάιπερς (Ολλανδία)

Κίτρινες: Βας, Ντάμσγκααρντ, Γένσεν - Τ.Αζάρ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΔΑΝΙΑ (Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Κγιάερ, Βέστεργκαρντ (84΄ Σκοβ Όλσεν), Μάλε, Βας (62΄ Λάρσεν), Χόιμπεργκ, Ντιλέινι (72΄ Γένσεν), Πόουλσεν (62΄ Νόργκααρντ), Ντάμσγκααρντ (72΄ Κορνέλιους), Μπρέθγουεϊτ.

ΒΕΛΓΙΟ (Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Βερτόνγκεν, Ντεναγιέρ, Αλντερβάιρελντ, Τ.Αζάρ, Ντεντόνκερ (59΄ Βίτσελ), Τίλεμανς, Μενιέ, Καράσκο (59΄ Εντέν Αζάρ), Λουκάκου, Μέρτενς (46΄ Ντε Μπρόιν)

Η διακοπή του παιχνιδιού προς τιμήν του Έρικσεν

Το ρολόι του γηπέδου στο «Πάρκεν Στάντιον» έδειχνε το 10ο λεπτό, όταν Δανία και Βέλγιο σταμάτησαν να παίζουν.

Άπαντες στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και οι χιλιάδες των οπαδών που βρίσκονταν στις εξέδρες άρχισαν να χειροκροτούν ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τον άτυχο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος στο ματς της πρεμιέρας με την Φινλανδία, το περασμένο Σάββατο, υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε.

Η μπάλα βρισκόταν στην κατοχή του Ντράις Μέρτενς, όταν ο Βέλγος διεθνής σταμάτησε το παιχνίδι και οι παίκτες χειροκρότησαν με ένα τεράστιο πανό στην πλευρά των Δανών οπαδών να ξετυλίγεται και να γράφει, «Όλη η Δανία είναι μαζί σου Κρίστιαν».





