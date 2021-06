Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: “Τέλος” το αλκοόλ για εγκύους και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ του ΠΟΥ, καλεί τα κράτη να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τις βλάβες που σχετίζονται με το αλκοόλ

Στις γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να απαγορευτεί η κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το πρόσφατο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ καλεί τα κράτη να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τις βλάβες που σχετίζονται με το αλκοόλ και την επιβλαβή χρήση του.

Σύμφωνα με προσχέδιο του σχεδίου που επικαλείται η "Daily Mail", χρειάζεται «κατάλληλη προσοχή» να δοθεί στην πρόληψη κατανάλωσης αλκοόλ από παιδιά, εγκύους και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.

Η βιομηχανία ποτών, χαρακτήρισε την Τετάρτη (16/06) την πρόταση «πατερναλιστική και «σεξιστική».

Η οδηγία του προσχεδίου προειδοποιεί ότι το αλκοόλ συνδέεται με αυξημένες ασθένειες, κακή ψυχική υγεία, βία, χαμηλή παραγωγικότητα και «τεταμένες» σχέσεις ενώ προσθέτει:

«Μία από τις πιο δραματικές εκδηλώσεις βλάβης σε άτομα εκτός από τους πότες, είναι η προγεννητική έκθεση σε αλκοόλ και η ανάπτυξη διαταραχών που ανήκουν στο φάσμα εμβρυϊκού αλκοόλ».

Συμπτώματα σε παιδιά που εκτίθενται στο αλκοόλ όσο βρίσκονται στη μήτρα, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν κακή ανάπτυξη, «ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά προσώπου και προβλήματα μαθησιακά και συμπεριφορικά. Το Σχέδιο συνιστά πως τέτοιες βλάβες θα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν μέσω μίας «διεθνούς ημέρας ή εβδομάδας κατά του αλκοόλ».

«Πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην πρόληψη της έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ μεταξύ παιδιών και εφήβων, την κατανάλωση στις εγκύους και στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και στην προστασία του κόσμου από πιέσεις να πιει».

Σύμφωνα με τους επικεφαλής αξιωματούχους υγείας της Μ. Βρετανίας, «η πιο ασφαλής προσέγγιση για τις εγκύους ή τις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, είναι να μην πίνουν καθόλου αλκοόλ».

Ωστόσο, ο Ματ Λάμπερτ, του βρετανικού οργανισμού εμπορίου αλκοόλ "Portman Group", τόνισε ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχος» από την πρόταση του ΠΟΥ ενώ πρόσθεσε πως «αυτό αντιβαίνει των καθηκόντων τους και δεν βασίζεται στην επιστήμη. Είναι σεξιστικό, πατερναλιστικό και πιθανώς ενάντια στις ελευθερίες των περισσότερων γυναικών».

Στην ιστοσελίδα του NHS (του βρετανικού Συστήματος Υγείας) αναφέρεται πως οι ειδικοί ακόμα δεν είναι σίγουροι στο κατά πόσον -εάν όντως- η κατανάλωση αλκοόλ είναι εντελώς ασφαλής για τις εγκύους.

Ωστόσο προειδοποιεί πως η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη, μπορεί να οδηγήσει σε «μακροχρόνιες βλάβες στο μωρό», με υψηλότερη πρόσληψη αλκοόλ να παρουσιάζει και μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ο γιατρός Ρίτσαρντ Πάιπερ, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Alcohol Change UK, δήλωσε: «Η κατανάλωση αλκοόλ στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, πριν ακόμα κάποια γυναίκα συνειδητοποιήσει ότι είναι έγκυος, μπορεί να είναι πολύ επιβλαβής για το έμβρυο. Είναι σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει τους κινδύνους, αλλά εξίσου σημαντικό να ισορροπήσουμε μεταξύ του δικαιώματος κάθε ενηλίκου να παίρνει αποφάσεις για το τι κάνει με το σώμα του, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας».

