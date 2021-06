Αθλητικά

Νέο γήπεδο ΠΑΟΚ: Εγκρίθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης το ρυμοτομικό σχέδιο

Για «ιστορική απόφαση» έκανε λόγο ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Προχωρά βήμα-βήμα η διαδικασία για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής, μετά την αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Στο έργο, αλλά και την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στη διάρκεια της τοποθέτησής του, δηλώνοντας «συγκινημένος που έφτασε το θέμα σε τελικό στάδιο, μετά από τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις και συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο».

Ο κ.Ζέρβας, χαρακτήρισε τη σημερινή απόφαση «ιστορική και σημαντική για την πόλη», προσθέτοντας πως «ουσιαστικά με αυτήν κλείνει ένας μακρύς κύκλος για ένα πρότζεκτ που πρέπει να γίνει με πολλά επιμέρους θέματα περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά, πολεοδομικά. Το αξίζει ο ΠΑΟΚ, το αξίζει η Τούμπα, το αξίζει η πόλη και πρέπει να γίνει με τον καλύτερο και συντομότερο τρόπο».

Επίσης, ο δήμαρχος, εξέφρασε την ελπίδα ώστε «πολύ σύντομα να πάμε στο επόμενο στάδιο, να δούμε τα σχέδια, να έχουμε τις άδειες και την τελική κατασκευή του γηπέδου. Θα είμαι ευτυχής να βρεθώ στο νέο στάδιο της Τούμπας και να χαρούμε μια επιτυχία της πόλης μας».

Το Σώμα, στη σημερινή συνεδρίαση, ενέκρινε τους πολεοδομικούς όρους με επιμέρους επισημάνσεις, απορρίπτοντας τη μία ένσταση που κατατέθηκε για την οποία, όπως ανέφερε η προϊσταμένη του τμήματος Αστικού Σχεδιασμού, Κατερίνα Δαναδιάδου, είναι αβάσιμη, καθώς οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν αίρονται επί της ουσίας από τις διατάξεις του νόμου.

Υπέρ της κατασκευής του γηπέδου του ΠΑΟΚ τάχθηκαν στις τοποθετήσεις τους και οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, Βασίλης Γάκης, Γιώργος Ορφανός και Σπύρος Βούγιας, υπογραμμίζοντας πως το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Σωτήρης Ζαριανόπουλος, είπε ότι μια μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα τέτοιο γήπεδο, ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό του εάν θα πρέπει όλος ο χώρος να διατεθεί στην ΠΑΕ.