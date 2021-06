Life

Ο οίκος Dior στο Καλλιμάρμαρο: Φαντασμαγορική επίδειξη μόδας (βίντεο)

Η παρουσίαση της συλλογής “Cruise 2022” από την Maria Grazia Chiuri, στο εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο, στην “καρδιά” της Αθήνας.

Ο κόσμος της μόδας είχε απόψε στραμμένο το βλέμμα στο Καλλιμάρμαρο, όπου παρουσιάστηκε η συλλογή “Cruise 2022” του Οίκου Dior.

Μια επίδειξη - “ύμνος” στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, με την οποία ο γαλλικός Οίκος τίμησε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Περίπου 400 διάσημοι καλεσμένοι, από κάθε γωνιά του πλανήτη, συγκεντρώθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να παρακολουθήσουν το υπερθέαμα του κορυφαίου Οίκου Υψηλής Ραπτικής.

Για την συλλογή, η καλλιτεχνική διευθύντρια, Μαρία Γκράτσια Κιούρι, ταξίδεψε από την Κρήτη, στη Σαντορίνη και από τους Δελφούς μέχρι το Μουσείο της Ακρόπολης, αντλώντας έμπνευση για την κολεξιόν από την πλούσια αρχαιοελληνική παράδοση.

