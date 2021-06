Κόσμος

Ναβάλνι: ο Πούτιν διαρκώς ψεύδεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίθεση σε υψηλούς τόνους από τον φυλακισμένο Ναβάλνι στον Πούτιν, με αφορμή τα όσα δήλωσε γι΄ αυτόν μετά τη συνάντηση του με τον Μπάιντεν.

Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι χλεύασε σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν επειδή τον κατηγόρησε ότι παραβίασε συνειδητά τον νόμο όταν διακομίσθηκε σε κωματώδη κατάσταση στη Γερμανία.

Ο Ναβάλνι είχε διακομισθεί στη Γερμανία τον περασμένο Αύγουστο μετά την δηλητηρίαση που υπέστη για την οποία οι Γερμανοί γιατροί αποφάνθηκαν αργότερα ότι προκλήθηκε από νευροτοξικό παράγοντα. Ο Ναβάλνι κατά την διακομιδή του στη Γερμανία βρισκόταν σε κώμα.

Ο Πούτιν δήλωσε χθες κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ότι ο Ναβάλνι συνειδητά παραβίασε τους όρους της ποινής φυλάκισης με αναστολή που του είχε επιβληθεί όταν έφυγε για τη Γερμανία. Είπε επίσης ότι μετά τη θεραπεία του στη Γερμανία γνώριζε ότι αν επιστρέψει στη Ρωσία θα συλληφθεί και το έκανε επειδή ήθελε να συλληφθεί.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών επειδή παραβίασε τους όρους της ποινής φυλάκισης με αναστολή, σε ανάρτησή του στο Instagram η οποία έγινε μέσω των δικηγόρων του, αναφέρει ότι η μεταφορά του στη Γερμανία έγινε με την έγκριση του Πούτιν ύστερα από αίτημα της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης σάρκασε μάλιστα την άποψη που εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος ότι «εν συνειδήσει» έφυγε για το εξωτερικό, δημοσιεύοντας παράλληλα στην ανάρτησή του μια φωτογραφία που τον δείχνει να μεταφέρεται στο αεροπλάνο με το φορείο.

Αναφερόμενος μάλιστα στα όσα δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στη συνέντευξή του, ότι δηλαδή έφυγε για τη Γερμανία συνειδητά ενώ ήταν σε κώμα και ότι το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK) δημοσίευσε οδηγίες για το πώς κατασκευάζονται βόμβες μολότοφ, ο Ναβάλνι γράφει στην ανάρτησή του ότι ο Πούτιν «διαρκώς ψεύδεται» και «δεν λέει ούτε μια αλήθεια, ακόμη κι αν γνωρίζει ότι θα αποκαλυφθεί στιγμιαία, ψεύδεται».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καρολάιν: ομολόγησε το έγκλημα ο σύζυγος της

Ο οίκος Dior στο Καλλιμάρμαρο: Φαντασμαγορική επίδειξη μόδας

Euro 2020 - Έρικσεν: Βάζει βηματοδότη μετά την ανακοπή