Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο και Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: Μνημόνιο συνεργασίας και διεθνές συνέδριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τριήμερο συνέδριο Αρχαίου Δράματος θα συμμετέχουν διεθνούς κύρους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Εθνικό Θέατρο συμπράττει με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για τη δυναμική προώθηση της θεατρικής παιδείας και των κλασικών γραμμάτων ως βασικών αξόνων του ελληνικού πολιτισμού. Σημείο εκκίνησης της συνεργασίας, η συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίου Δράματος με θέμα “Η έννοια του Ηθικού Χρέους στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο”.

Στο τριήμερο συνέδριο διακεκριμένοι και διεθνούς κύρους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προσεγγίσουν τη διαχρονία του Αττικού Δράματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ως προς την επιτέλεση του Ηθικού Χρέους. Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίου Δράματος θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου από το Εθνικό Θέατρο και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Τσίλλερ.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι σύνεδροι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με το πέρας του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την παράσταση “Φοίνισσες” του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

Πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καρολάιν: ομολόγησε το έγκλημα ο σύζυγος της

Ο οίκος Dior στο Καλλιμάρμαρο: Φαντασμαγορική επίδειξη μόδας

Euro 2020 - Έρικσεν: Βάζει βηματοδότη μετά την ανακοπή