Euro 2020: Άνετα η Ολλανδία την Αυστρία (βίντεο)

Στο… ρελαντί οι “οράνιε” διπλασίασαν τις νίκες τους στον 3ο Όμιλο της διοργάνωσης.

Η Ολλανδία έγινε η τρίτη ομάδα που προκρίθηκε στους “16” του Euro 2020. Η ομάδα του Φρανκ Ντε Μπουρ, μετά το 3-2 επί της Ουκρανίας στην πρεμιέρα του Γ΄ ομίλου, νίκησε απόψε και την Αυστρία με 2-0 και με το 2x2 στο ξεκίνημα του τουρνουά “σφράγισε” το “εισιτήριο” για τους “νοκ άουτ” αγώνες.

Όπως συνέβη και στα προηγούμενα 21 ματς που είχε προηγηθεί, έτσι και στο 22ο, η Ολλανδία έφυγε με τη νίκη από τον αγωνιστικό χώρο. Κατάφερε να προηγηθεί γρήγορα με το πέναλτι του Ντεπάι στο 11ο λεπτό και “καθάρισε” το “τρίποντο” στο 67΄ με τον παίκτη-αποκάλυψη μέχρι τώρα του τουρνουά, Ντένζελ Ντάμφρις.

Στα 25 του χρόνια ο 25χρονος δεξιός μπακ της Αϊντχόφεν κάνει απίστευτα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας δύο γκολ (πέτυχε το νικητήριο γκολ εναντίον της Ουκρανίας), συμμετοχή στα δύο πρώτα τέρματα των “οράνιε” στο ματς της πρεμιέρας με το συγκρότημα του Σεφτσένκο, ενώ απόψε στην “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα” του Άμστερνταμ, εκτός του τέρματος που πέτυχε, ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι στο 10΄, δίνοντας την ευκαιρία στον Μέμφις Ντεπάι να σκοράρει για 27η φορά με τη φανέλα της Εθνικής.

Η κακή παράδοση που έχει η Αυστρία εναντίον των “οράνιε” συνεχίστηκε, καθώς η ομάδα του Φρανκ Φόντα έχει να πανηγυρίσει στα μεταξύ τους ματς (φιλικά ή επίσημα) από τον Μάιο του 1990, όταν τότε είχε καταφέρει να νικήσει σε φιλικό προετοιμασίας στη Βιέννη.

Πάντως, παρά την αποψινή ήττα η Αυστρία δεν... χάνεται, καθώς είχε επικρατήσει στην πρεμιέρα της Βόρειας Μακεδονίας και στο τελευταίο ματς με τους Ουκρανούς θα τα παίξει “όλα για όλα” για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παρέμεινε, ωστόσο, με μόλις νίκη σε τελική φάση Euro, αυτή εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας με 3-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολλανδία (Ντε Μπουρ): Στεκέλενμπουργκ, Ντε Λιχτ, Ντε Φράι, Μπλιντ (64΄ Άκε), Ντάμφρις, Ντε Ρουν (74΄ Γκράβενμπερχ), Ντε Γιονγκ, Φαν Άανχολτ (65΄ Βάινταλ), Βαϊνάλντουμ, Βέγκχορστ (64΄ Μάλεν), Ντεπάι (82΄ Λουκ ντε Γιονγκ).

Αυστρία (Φόντα): Μπάχμαν, Ντράγκοβιτς (84΄ Λάινχαρτ), Αλάμπα, Χιντερέγκερ, Σλάγκερ (84΄ Ονισίβο), Λάινερ, Λάιμερ (62΄ Γκρίλιτς), Ζάμπιτσερ, Ούλμερ, Γκρέγκοριτς (61΄ Κάλαϊτζιτς), Μπαουμγκάρτλινγκερ (70΄ Λαζάρο).

